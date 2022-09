Cittadini di Carpi in bici, numeri record per il “Giretto d’Italia 2022”

Nonostante le incerte condizioni del meteo, sono numeri record ed altamente significativi quelli fatti registrare a Carpi venerdì scorso, 16 settembre, dall’iniziativa “Giretto d’Italia” organizzata nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità.

Dai cinque check point allestiti in collaborazione con FIAB e Legambiente per monitorare i passaggi di chi utilizza la bicicletta per recarsi a scuola e al lavoro escono infatti dati eccezionali che confermano che sempre più carpigiani scelgono la mobilità sostenibile nella quotidianità.

In poco più di due ore (il monitoraggio è stato effettuato dalle 7:30 alle 9:30 circa), è stato registrato il passaggio dai check point di 917 biciclette e 35 mezzi di micro mobilità elettrica (monopattini e e-bike).

Nel dettaglio: da via Peruzzi sono transitati 454 bici e 12 mezzi elettrici, in via Cavallotti 189 biciclette e 11 mezzi elettrici, in via Nuova Ponente 109 bici e 3 mezzi elettrici, in via San Giacomo 32 biciclette e 4 mezzi elettrici, in corso Fanti (parzialmente inaccessibile a causa della presenza di allestimenti del FestivalFilosofia) 133 passaggi di bicicletta e 5 di mezzi elettrici.

I numeri testimoniano di un trend fortemente al rialzo nell’uso della bicicletta da parte dei carpigiani per recarsi al lavoro o a scuola: nel 2019 infatti furono appena 272 i passaggi registrati, 516 nel 2020 e 487 nel 2021.

Vero è che il check point di via Peruzzi è stato introdotto solo quest’anno, ma le percentuali di passaggi dalle quattro stazioni di monitoraggio presenti anche negli scorsi anni registrano percentuali record con un aumento medio rispetto al 2021 del 40% nonostante il -50% dei passaggi in corso Fanti dovuto agli allestimenti del festival. Sugli altri punti si registra infatti un +120% in via Nuova Ponente, un +75% in via Cavallotti e un +20% in via San Giacomo.