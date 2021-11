Morti sulle strade, 31 quest'anno nel modenese. "Aumenta l'aggressività"

"I dati provvisori sull'incidentalità evidenziano che la lenta ripresa della mobilità sta mettendo in luce un aspetto incontrovertibile: la comparsa della pandemia ha incancrenito, contribuendo addirittura ad accrescere, il problema dei comportamenti non consoni sulla strada". ad evidnziarlo è Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale.

I dati in questione (al 18 novembre parlano) di 214 vittime in regione e di 1.384 feriti. Numeri ancora inferiori a quelli pre-covd, ma non di meno preoccupanti. Il teritorio modenese ha vist fino 31 vittime, con una netta prevalenza di uomini (28). Moto e scooter i mezzi più "letali", con 12 decessi, seguiti dalle biciclette (7), dalle auto (6) e da mezzi pesanti (2). Deceduto un solo pedone. Nella nostra provincia i feriti sono stati 187 (113 maschi): si tratta in prevalenza di automobilisti (121), seguiti da ciclisti (20), motociclisti (18) e pedoni (16).

"Le criticità sociali e lavorative hanno aumentato la distrazione e l’aggressività, già presenti a livelli di guardia ante covid, con la conseguenza che il traffico è divenuto ancora più frenetico e caotico. I dati statistici, in continuità col passato, evidenziano che il tallone di Achille dell’incidentalità è l’ambito urbano che vede coinvolti i soggetti fragili, gli utenti deboli e il primo elemento da stigmatizzare è proprio il comportamento inidoneo di una parte degli utenti (leggi distrazione) e la maggior causa del danno arrecato è la velocità, perché anche solo i 50km/h sono potenzialmente mortali in caso di scontro", aggiunge Sorbi.

"Occorre avere ben presente che farsi travolgere dall’aggressività e dai sentimenti di rabbia e di frustrazione porta a commettere atti di cui ci si può pentire dopo, ma troppo spesso sono irreparabili -ammonisce Sorbi - La consapevolezza di far parte di una società è la sola via per raggiungere l’obiettivo di zero morti sulle strade e anche di sconfiggere la pandemia".

I dati sono stati diffusi in occasione della “Giornata mondiale delle Vittime della Strada, istituita dall’Onu nel 2005 e in Italia nel 2017 per dare “giusto riconoscimento per le vittime della strada e per le loro famiglie e al contempo rendere omaggio ai componenti delle squadre di emergenza, agli operatori di polizia e ai sanitari che quotidianamente si occupano delle conseguenze traumatiche della morte e delle lesioni sulla strada”.