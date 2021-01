Polizia Locale, drastico calo delle multe e degli incidenti nell'anno del Covid

Bilancio 2020 dalle strade cittadine. Conferma di Safer Traffic e strumentazioni elettroniche. Educazione stradale anche on line anche per quest'anno

Nel 2020 il lockdown ha inciso positivamente in termini di riduzione complessiva del numero degli incidenti stradali rilevati dalla Polizia locale di Modena, che sono stati 1.601 a fronte dei 2.250 dell’anno precedente, mentre il numero delle notizie di reato è rimasto su valori analoghi all’anno precedente (182 contro 207) segno di un elevato grado di lesività registrato nei sinistri (485 i provvedimenti di sospensione della patente di guida a fronte di incidenti con feriti e responsabilità del conducente) oltre che legato al fenomeno della fuga da incidenti stradali con feriti (da considerare anche le 948 sanzioni contestate nel caso di allontanamenti da incidenti stradali con soli danni alle cose). Le indagini hanno permesso in molti casi di arrivare a identificare i conducenti fuggiti, pur avendo pochissimi elementi di partenza su cui ricostruire riscontri e ricerche; di fondamentale aiuto sono le telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio e i portali di lettura targhe.

Nel 2020 le sanzioni al Codice della strada sono invece diminuite, in genere in modo strettamente connesso con le limitazioni alla circolazione imposte dall’emergenza sanitaria. Complessivamente si è passati da 187.459 sanzioni del 2019 a 110.117 dello scorso anno e in particolare: da 81.859 a 50.696 quelle per superamento dei limiti di velocità; da 4.676 a 3.396 per passaggio con semaforo rosso; da 37.700 A 30.370 per accesso abusivo in Ztl.

Grazie al Safer Traffic e alle campagne mirate sono invece rimaste sostanzialmente invariate o addirittura in aumento le sanzioni per comportamenti quali il mancato uso delle cinture (da 449 nel 2019 a 457) o la mancata precedenza (da 345 nel 2019 a 361); moltiplicate quelle per sosta con intralcio (da 124 a 584) probabilmente sulla base delle segnalazioni dei cittadini.

Sarà rafforzata anche l’attività di educazione ai comportamenti corretti sulla strada a cui la Polizia locale dedica da anni un’intensa attività rivolte alle scuole. Gli operatori che si occupano di educazione stradale hanno anzi già colto la sfida della chiusura delle scuole da fine febbraio 2020 lanciando attività on line che con i cartelli stradali delle “Regole ai tempi del Coronavirus hanno coinvolto 25 classi di 10 scuole primari. Ed è proseguita a distanza tutta l’attività di educazione alla legalità rivolta prevalentemente alle classi delle scuole superiori e che ha coinvolto complessivamente 1.330 alunni su temi come l’assunzione di alcol e droghe. Parallelamente sono proseguite on line, con incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti a studenti, operatori scolastici e genitori a le attività previste nel progetto “Scuole sicure”.