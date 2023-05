Maltempo, mai così tanta pioggia in un giorno solo a maggio su Modena

L'Osservatorio Geofisico di Unimore certifica con i suoi numeri la straordinarietà di un evento meteorologico che negli ultimi tre giorni ha riversato una gran quantità di pioggia su tutto il territorio, portando all'emergenza di queste ore.

La stazione posta a Palazzo Ducale ha registrato una precipitazione di 69.1 mm in 24 ore il 2 maggio 2023, diventando la pioggia giornaliera più abbondante mai registrata nel mese di maggio dall’inizio della registrazione delle precipitazioni nel 1830. Il precedente record assoluto risaliva al 3 maggio 1850 con 62.8 mm, sfiorato già 4 anni fa, il 5 maggio 2019 con 58.9 mm. Anche se non un record assoluto, l'evento di ieri è stato notevole con solo, dal 1830, 21 altre giornate più piovose del 2 maggio 2023.

In termini di pioggia totale, al 2 maggio si aggiungono poi 16.6 mm del 1 maggio e 9.6 mm del 3 maggio, portando il totale a 95.4 mm in tre giorni, superando la pioggia media di tutto il mese di maggio, che è di 66.6 mm per il periodo 1991-2020.

Le temperature sono state sotto la media nei valori diurni, con una temperatura massima di 14.3°C il 2 maggio, rispetto alla media di 23.3°C per il mese di maggio. Tuttavia, non è raro trovare giornate fredde in questo mese, e solo recentemente si sono verificate giornate più fredde di oggi in maggio 2019, 2016 e 2013.

Dal punto di vista meteorologico, la fase perturbata è stata causata da una depressione sul Tirreno con una conformazione stretta e allungata, con tre minimi secondari in prossimità del Lazio, del basso Tirreno e quindi nel mar Ionio. Questa configurazione è simile ad altri episodi di piogge intense del passato per il modenese e per la fascia di pianura e pedecollinare emiliano-romagnola, oltre agli effetti orografici, i venti di scirocco hanno trasportato masse d'aria molto umide dai mari italiani.

Ora si va verso un miglioramento con giornate soleggiate a partire da domani giovedì e con temperature in aumento fino a 23-25°C nelle massime, mentre le minime notturne con le schiarite scenderanno leggermente a 6-8°C. Nuove perturbazioni potrebbero delinearsi all'inizio della prossima settimana.