Mirandola presenta l'attività della Polizia Locale: "Qui standard elevatissimi"

"Il Comune di Mirandola vede certificata nei dati forniti dalla Polizia Locale, la scelta di recedere dall’Unione dei Comuni Area Nord, reinternalizzando un servizio ritornato su standard elevatissimi, anche grazie agli investimenti stanziati in maniera repentina per aumentare il numero di agenti in servizio e gli equipaggiamenti in dotazione. Un investimento generalizzato, in materia di sicurezza per il territorio e per la proprietà, che trova conforto nei dati che attestano Mirandola fra le città col minor tasso di furti dell’intera Provincia di Modena".

Il bilancio dell'attività della Polizia Locale mirandolese è accompagnato da toni trionfalistici dell'Amministrazione Greco, che ha fatto di questo tema una delle proprie missioni politiche.

I dati riferiti al 1° semestre (1° gennaio - 30 giugno) parlano di 592posti di controllo veicolare effettuati, nei corsi dei quali sono stati 5.824 i veicoli controllati in transito per verifica revisione e copertura assicurativa con scansione della targa: 17.036, per un totale complessivo di 22.860 veicoli controllati complessivamente.

Sono state rilevate 3.460 sanzioni al Codice della Strada, così suddivise: 117 verbali per mancata revisione; 27 per assenza di copertura assicurativa (si noti che, con 22.860 veicoli controllati, risultano scoperte da assicurazione solamente 12 macchine su 1.000 - su questo territorio il fenomeno della mancanza di assicurazione è pressoché inesistente); 2 per guida senza patente, 8 per guida in stato di ebbrezza alcolica (5 amministrativi e 3 penali).

A queste, tra le varie sanzioni comminate, si segnalano 59 verbali elevati per abbandono rifiuti. Sono state infine redatte 18 informative di reato relative a reati di vario genere e svolte 10 attività di indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria o richieste da altre forze di polizia.

Alle attività di presidio del territorio e della rete stradale va aggiunto l'impegno sul fronte dell'educazione stradale e alla legalità, con interventi svolti in numerose scuole di ogni ordine e grado. Infine, doveroso sottolineare l’impegno del personale in occasione degli ultimi disastrosi eventi dello scorso Maggio in terra di Romagna: sin dalle prime ore post alluvione, gli operatori sono stati impegnati in attività anti sciacallaggio, di gestione del traffico e in aiuto agli sfollati sui territori delle Province di Forlì e Ravenna.

“I dati, ma soprattutto la generalizzata percezione di maggiorata sicurezza dei cittadini mirandolesi, certificano la bontà della scelta di riportare la Polizia Locale sotto al diretto controllo di Mirandola – commenta soddisfatto l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi – Sul corpo è stato effettuato un investimento generalizzato, che ha portato il potenziamento dei ranghi, passati da 14 a 23 agenti in un solo anno e raggiungendo in tempi record gli standard stabiliti dalla Regione in un agente ogni 1.000 abitanti. L’attenzione dell’Amministrazione si è poi rivolta nell’ammodernare e migliorare gli equipaggiamenti e le dotazioni del nostro corpo: con due vetture di pattuglia di ultima generazione e un furgone con torre faro per i controlli notturni, abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri agenti tutto l’occorrente per allineare la professionalità e lo zelo dimostrato ad un equipaggiamento congruo e performante”.