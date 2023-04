Polizia, in un anno a Modena raddoppiano gli arresti e triplicano le espulsioni

Nel 2022 la Polizia di Stato ha visto 8.644 interventi effettuati dalle Volanti sul territorio del capoluogo, Carpi, Sassuolo e Mirandola e 124.211 chiamate al numero di emergenza processate nelle quattro Sale operative. E' il primo dato che la Polizia rende noto nel consueto bilancio dell'anno precedente, effettuato in occasione della giornata in cui si celebra l'anniversario della fondazione. Oggi in città è infatti stata celebrata questa ricorrenza per la 171esima volta.

Un anno di controlli intensi

Il 2022 ha visto un aumento davvero sensibile dei controlli: sono state controllate 133.369 persone, a fronte delle 85.707 dell’anno precedente, con un incremento pari a 55,61%. L’aumento dei controlli su strada ha riguardato anche i veicoli che sono passati da 31.113 a 48.882. Significativo il correlato numero di servizi straordinari di controllo del territorio nelle zone calde della città, 138 attività ad “Alto Impatto” a fronte delle 16 dell’anno precedente, ancora gravato dagli strascichi della pandemia.

A questi servizi si sommano 40 controlli sulla cd. “movida”, concentrati nel periodo estivo, nelle aree del centro cittadino del capoluogo caratterizzate da una maggiore presenza di esercizi pubblici e commerciali.

Sono poi stati 667 i pubblici esercizi complessivamente controllati tra capoluogo, Carpi, Sassuolo e Mirandola, alcuni in occasione dei 3 servizi integrati della Task force controlli amministrativi, che ha visto il concorso, oltre che interforze, dell’Ispettorato del lavoro per riscontrare la regolarità dei contratti e dell’Azienda sanitaria per i profili di igiene e salute pubblica.

Reati, arresti e denunce

L’esito dello sforzo operativo ha fatto si che l’andamento della delittuosità nel territorio della provincia, seppur in lieve incremento rispetto al 2021, ultimo anno falsato dalle dinamiche Covid, è ancora abbondantemente sotto la soglia del 2019, anno di utile riferimento prepandemia, collocandosi esattamente a -9,82%. Il trend è in calo rispetto all’anno 2019, soprattutto quando si prendono in considerazione i furti denunciati, che erano stati 17.075 rispetto ai 13.138 dell’anno 2022.

In netto aumento il correlato dato delle persone tratte in arresto dagli uffici della Questura e dei Commissariati per “reati predatori” che, da 82 dell’anno 2021, sono passate a 176 dell’anno 2022.

Significativo l’aumento degli arrestati anche per quanto riguarda i reati in materia di sostanze stupefacenti, che passano da 82 dell’anno 2021 a 96 dell’anno 2022 e dei denunciati in stato di libertà che da 79 del 2021 passano a 97 del 2022. In crescita anche le contestazioni per art. 75 DPR 309/90 di persone sorprese con stupefacente ad uso personale, contestualmente segnalate alla Prefettura. In caso di minori, le segnalazioni hanno interessato anche quella Procura della Repubblica.

Aumentato il dato complessivo degli arrestati che è di 236 nell’anno 2021 e 310 nel 2022, mentre i denunciati in stato di libertà passano da 1.854 del 2021 a 1.996 del 2022.

Forte l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato nella provincia al sequestro di grammi 15.498,08 di cocaina, 1.723,3 di eroina, 131.045,76 di Hashish, 6.660,56 di marijuana e 68,26 di droghe sintetiche.

La gestione dell'immigrazione

Importante l’attività svolta dall’Ufficio Immigrazione per la compiuta trattazione delle posizioni degli stranieri non regolari sul territorio nazionale, per cui è aumentato il numero delle persone rintracciate sul territorio ed accompagnate in ufficio. Nell’anno 2022 sono stati trattenuti 78 stranieri extraUE presso i diversi Centri di Permanenza Temporanea ubicati in altre regioni a fronte dei 16 dell’anno 2021.

Emessi nell’anno 2022 ben 221 ordini del Questore a lasciare il territorio nazionale, a seguito di espulsione prefettizia, in confronto ai 78 dell’anno 2021. Sforzo operativo confermato anche nel primo trimestre 2023, per cui su preciso impulso del Questore Burdese, sono stati accompagnati per la definitiva espulsione dal territorio nazionale già 22 stranieri irregolari, per lo più gravati da condanne o precedenti di polizia, in più occasioni anche con il concorso dell’Arma dei Carabinieri.

Forte l’impegno nel gestire il flusso di minori stranieri non accompagnati, presentatisi in Questura ed a seguire presi in carico dal Comune di Modena, all’esito delle procedure avviate da Divisione Anticrimine o Ufficio Prevenzione Generale e dalla Polizia Scientifica: 150 nel 2021, 246 nel 2022 e 40 nel corrente anno.

Violenza domestica e di genere

In tema di violenza di genere, continua la crescita dei cosiddetti “reati spia”, in particolare, gli atti persecutori passano da 29 dell’anno 2021 a 37 dell’anno 2022, mentre restano stabili le denunce per maltrattamenti in famiglia.

L’attualità del fenomeno è resa dai dati operativi della Questura che, nel solo 2022, ha attivato 221 procedure di Codice Rosso, mentre sono stati processati all’interno dell’applicativo interforze “Scudo”, strumento a supporto dell’attività delle Forze di Polizia nel contrasto alle violenze domestiche e di genere nella delicata fase di primo intervento, ben 473 casi ad alta conflittualità, a fronte dei 328 dell’anno precedente.

Nel 2022, al termine di puntuali istruttorie curate dalla Divisione Anticrimine, sono stati emessi 78 Ammonimenti del Questore, 47 per violenza domestica e 31 per stalking, a fronte dei 39 dell’anno 2021. Si è agito molto di più di iniziativa, avviando le istruttorie una volta acquisita la notizia, a prescindere dall’istanza di parte, in una logica di massima cautela e protezione della vittima.

Anche nel settore delle restanti misure di prevenzione che rappresentano da sempre uno strumento nelle mani dell’Autorità di Pubblica sicurezza volto a prevenire la commissione di reati, si registrano oltre ad 81 avvisi orali a soli cittadini italiani o stranieri regolari, 112 fogli di via obbligatorio dal territorio comunale, quasi triplicati rispetto all’anno 2021, quando erano 42. Molti fogli di via sono la conseguenza delle attività di contrasto poste in essere durante il rave party di Campogalliano del 6 febbraio 2022 e di quello di Modena del 29 ottobre 2022. I provvedimenti hanno raggiunto giovani provenienti da varie regioni, gravati anche dal divieto di ritorno per tre anni. Centinaia di istruttorie sono ancora in corso.

Tante attività per tutti i settori della Polizia

L’attività di polizia amministrativa è stata particolarmente intensa, con il rilascio dalla Divisione PASI e Commissariati di 28.504 passaporti nel 2022, a fronte di 12.872 del 2021, con un aumento del 120%. Il trend è in forte aumento, tant’è che nel solo primo trimestre di quest’anno sono stati rilasciati 11.716 passaporti e 733 Dichiarazioni di Accompagno per minorenni di anni 14, con un aumento pari al 193% rispetto allo stesso periodo prepandemico del 2019.

Rilasciati invece dall’Ufficio Immigrazione della Questura e dei Commissariati 35.688 permessi di soggiorno, compresi quelli ai profughi ucraini, appena rinnovati.

Puntuale l’attività di controllo e verifica dei requisiti soggettivi dei richiedenti, che ha portato alla revoca di 101 licenze per le armi e alla revoca di 361 permessi di soggiorno per perdita dei requisiti legittimanti.

Sono stati 624 i dispositivi di ordine e sicurezza pubblica organizzati per manifestazioni di natura sportiva, politico sindacale o di pubblico spettacolo ed eventi minori, che hanno richiesto l’impiego sul territorio di personale territoriale interforze e personale inquadrato appositamente messo a disposizione dal Dipartimento della PS.

Per garantire la definizione degli obiettivi e delle correlate strategie preventive sono stati tenuti 70 Tavoli Tecnici del Questore e numerosi sono stati i sopraluoghi tecnici congiunti, volti alla preliminare messa in sicurezza dei luoghi e precisa cognizione. Al di là dei servizi più o meno articolati in occasione degli incontri del Campionato di calcio di B, alcuni qualificati ad alto rischio, e D, della massima serie di pallavolo, si richiamano i servizi in occasione di concerti ed iniziative estive, del rave a Modena Nord di fine Ottobre 2022, del corteo anticarcerario in occasione del terzo anniversario della rivolta del Sant’Anna del 12 marzo u.sc.

La Polizia Stradale, per fronteggiare il tragico fenomeno dell’incidentalità, ha impiegato 7042 pattuglie sulle nostre strade e autostrade. Ha effettuato 753 interventi per incidenti stradali, di cui 10 mortali e 188 per lesioni, in aumento rispetto ai 644 del 2021. Il dato delle sanzioni amministrative contestate nel 2022 è di 19.819 a fronte delle 18.214 del 2021, nell’ambito dei servizi di prevenzione dell’incidentalità e tutela della circolazione stradale in genere.

La Polizia Ferroviaria di Modena ha dispiegato 1.112 pattuglie ed effettuato 485 scorte a bordo treno. A seguito di uno sforzo operativo straordinario, ha identificato 42.953 persone, dato nettamente superiore a quello del 2021 pari a 20.422 e del 2020, pari a 3547.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni, oggi Polizia per la sicurezza cibernetica, ha aumentato la propria attività investigativa, passando da 660 attività di indagine del 2021 a 772 del 2022, con riferimento a vari reati, dalla pedopornografia, alle frodi e truffe informatiche, aumentate in modo esponenziale, alle molestie via web.

Affianco all’attività di prevenzione e repressione dei reati, non va dimenticata quella di prossimità svolta da Funzionari, Ispettori e Agenti appositamente formati presso le scuole di ogni ordine e grado, con il fine di diffondere il valore della legalità, che ha visto 76 interventi presso istituti scolastici della provincia e 24 progetti di legalità come la “Giornata internazionale dei minori scomparsi” e “Questo non è amore” della Divisione Anticrimine della Questura, “Train to be cool” della Polizia Ferroviaria, “Una vita da social” della Polizia Postale, “Obiettivo zero” della Polizia Stradale con l’Associazione familiari e vittime della strada.