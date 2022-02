Covid, calano a 28mila i modenesi in isolamento. Quasi 400 i ricoverati

Per la seconda settimana consecutiva si confermano in calo i trend relativi a percentuale di positività, numero di nuovi casi in provincia di Modena. Calo che riguarda da questa settimana anche le persone esaminate. In aumento invece il numero dei ricoveri quotidiani.

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 31 gennaio, per la provincia di Modena è di 165.431 (erano 150.226 lo scorso 24 gennaio).

Al 31 gennaio in provincia di Modena sono accertati 23.547 (erano 27.616 il 24 gennaio, -15%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Dei positivi attivi, 23.164 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.

Ricoveri totali

A lunedì 31 gennaio sono 383 (erano 349 il 24 gennaio, +10%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 245 pazienti covid positivi in AOU, 36 all’Ospedale di Sassuolo e 102 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 31 gennaio sono in isolamento 28.689 (erano 34.026 il 24 gennaio, -16%) persone. In particolare sono 23.164 (erano 27.267) le persone covid positive e 5.525 (erano 6.759) i contatti stretti di casi accertati in quarantena.