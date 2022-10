Monitoraggio covid, i modenesi in isolamento sono cresciuti del 44% in una settimana

Sempre in aumento gli indicatori pandemici nel territorio modenese: anche questa settimana crescono numero di nuovi casi, percentuale di positività, numero di persone esaminate e ricoveri quotidiani.

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 10 ottobre, per la provincia di Modena è di 288.464 (erano 284.707 lo scorso 3 ottobre). Al 10 ottobre in provincia di Modena sono accertati 4.413 (erano 3.079 il 3 ottobre, +43%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 10 ottobre sono 140 (erano 105 il 3 ottobre, +33%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 77 pazienti covid positivi in AOU, 14 all’Ospedale di Sassuolo e 49 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 10 ottobre sono in isolamento 4.273 persone covid positive (erano 2.974 il 3 ottobre, +44%).

Di seguito la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena: Bastiglia 32, Bomporto 43 , Campogalliano 38, Camposanto26, Carpi 459, Castelfranco E. 187, Castelnuovo R. 79, Castelvetro 85, Cavezzo 50, Concordia s/S 33, Fanano 5, Finale E. 88, Fiorano Modenese 96, Fiumalbo 2, Formigine 235, Frassinoro 9, Guiglia 12, Lama Mocogno 10, Maranello 110, Marano s/P 29, Medolla 44, Mirandola 99, Modena 1122, Montecreto 2, Montefiorino 9, Montese 18, Nonantola 122, Novi di Modena 48, Palagano 17, Pavullo nel Frignano 106, Pievepelago 2, Polinago 9, Prignano s/S 22, Ravarino 56, Riolunato 4, San Cesario s/P 36, San Felice s/P 74, San Possidonio 17, San Prospero 23, Sassuolo 332, Savignano s/P 45, Serramazzoni 59, Sestola 11, Soliera 122, Spilamberto 66, Vignola 138, Zocca 42.

Tasso di incidenza

Nella settimana dal 3 al 9 ottobre 2022 il tasso di incidenza è di 506 casi per 100.000 abitanti (+34% rispetto alla settimana precedente).

Vaccinazioni anti-Covid

Al 10 ottobre sono state somministrate complessivamente 1.801.794 dosi di vaccino, di cui 599.836 prime dosi, 569.913 seconde dosi, 516.761 dosi addizionali e primi richiami (booster), 115.284 secondi richiami (second booster).