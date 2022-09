Monitoraggio covid. A Modena il calo dei contagi si ferma: situazione congelata

Nell’ultima settimana si osserva un arresto del calo dei principali indicatori pandemici, ad eccezione dei ricoveri quotidiani che continuano a diminuire. Per il resto la situazione è stagnante sul fronte della pandemia, dopo un'estate anomala in cui la circolazione virale è rimasta elevata. Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 19 settembre, per la provincia di Modena è di 280.654 (erano 279.612 lo scorso 12 settembre). Al 19 settembre in provincia di Modena sono accertati 1.310 (erano 1.309 il 12 settembre) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 19 settembre sono 49 (erano 55 il 12 settembre, -11%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 28 pazienti covid positivi in AOU, 5 all’Ospedale di Sassuolo e 16 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 19 settembre sono in isolamento 1.261 persone covid positive (erano 1.254 il 12 settembre).

Si riporta di seguito la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena: Bastiglia 4, Bomporto 23, Campogalliano 16, Camposanto 1, Carpi 153, Castelfranco E. 47, Castelnuovo R. 30, Castelvetro 16, Cavezzo 8, Concordia s/S 15, Finale E. 27, Fiorano Modenese 40, Fiumalbo 2, Formigine 73, Frassinoro 2, Guiglia 7, Lama Mocogno 9, Maranello 32, Marano s/P 9, Medolla 12, Mirandola 31, Modena 301, Montecreto 1, Montefiorino 6, Montese 3, Nonantola 25, Novi di Modena 33, Pavullo nel Frignano 44, Pievepelago 1, Polinago 8, Prignano s/S 8, Ravarino 10, Riolunato 3, San Cesario s/P 9, San Felice s/P 9, San Possidonio 16, San Prospero 11, Sassuolo 72, Savignano s/P 7, Serramazzoni 20, Sestola 2, Soliera 31, Spilamberto 20, Vignola 52, Zocca 12.

Tasso di incidenza

Settimana dal 12 al 18 settembre 2022 : i l tasso settimanale di incidenza è di 144 casi per 100.000 abitanti (-0,7% rispetto alla settimana precedente).

Vaccinazioni anti-Covid