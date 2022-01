La curva rallenta, scendono a 34mila i modenesi in isolamento

Nell’ultima settimana di osservazione si registra, per la prima volta dopo molte settimane, una riduzione della percentuale di positività e del numero di nuovi casi, a fronte di un aumento delle persone esaminate in provincia di Modena. Ancora in aumento, purtroppo, il numero dei ricoveri quotidiani, anche se lontana dai livello della scorsa ondata.

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 24 gennaio, per la provincia di Modena è di 150.226 (erano 130.341 lo scorso 17 gennaio).

Al 24 gennaio in provincia di Modena sono accertati 27.616 (erano 30.449 il 17 gennaio, -9%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Dei positivi attivi, 27.267 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.

Ricoveri totali

A lunedì 24 gennaio sono 349 (erano 308 il 17 gennaio, +13%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 229 pazienti covid positivi in AOU, 31 all’Ospedale di Sassuolo e 89 negli ospedali a gestione Ausl. Ricordiamo che circa un terzo dei malati è stato ricoverato per ragioni diverse dal covid.

Persone in isolamento domiciliare

Al 24 gennaio sono in isolamento 34.026 (erano 35.297 il 17 gennaio, -4%) persone. In particolare sono 27.267 (erano 30.141) persone covid positive e 6.759 (erano 5.156) sono i contatti stretti di casi accertati in quarantena.