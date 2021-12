Covid, i modenesi contagiati sono aumentati del +50% in una settimana

Sempre in aumento percentuale di positività e numero di nuovi casi di covid in provincia di Modena, con numeri che nelle ultime ore hanno visto un ulteriore incremento. Pressoché stabile, rispetto alla settimana precedente, il numero dei ricoveri quotidiani, che in questo momento della pandemia è un indice da tenere sotto stretta osservazione, posto che la campagna vaccinale ha dato una volta sul piano della sintomatologia e soprattutto della mortalità.

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 27 dicembre, per la provincia di Modena è di 83.541 (erano 80.515 lo scorso 20 dicembre).

Al 27 dicembre in provincia di Modena sono accertati 6.399 (erano 4.258 il 20 dicembre, +50%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 6.262 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.

Ricoveri totali

A lunedì 27 dicembre sono 137 (erano 135 il 20 dicembre, +1%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 112 pazienti covid positivi in AOU, 10 all’Ospedale di Sassuolo e 15 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 27 dicembre sono in isolamento 9.612 (erano 6.482 il 20 dicembre, +48%) persone. In particolare 6.262 (erano 4.123) sono le persone covid positive e 3.350 (erano 2.359) i contatti stretti di casi accertati in isolamento.