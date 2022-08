Monitoraggio covid, i modenesi in isolamento ccalano del 20% nell'ultima settimana

In provincia di Modena numero di nuovi casi, percentuale di positività e numero di persone esaminate si confermano ancora in calo. Da questa settimana in diminuzione anche i ricoveri quotidiani.

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 8 agosto, per la provincia di Modena è di 272.038 (erano 269.163 lo scorso 1° agosto). All’8 agosto in provincia di Modena sono accertati 4.404 (erano 5.468 il 1° agosto, -19%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Ricoveri totali

A lunedì 8 agosto sono 172 (erano 203 il 1° agosto, -15%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 97 pazienti covid positivi in AOU, 22 all’Ospedale di Sassuolo e 53 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

All’8 agosto sono in isolamento 4.232 persone covid positive (erano 5.265 il 1° agosto, -20%). Si riporta sotto la distribuzione sui Comuni della provincia di Modena.

Tasso di incidenza

Nella settimana dal 1° al 7 agosto 2022 il tasso settimanale di incidenza è di 377 casi per 100.000 abitanti (-26,6% rispetto alla settimana precedente).

I casi attivi per comune di residenza

Questi i numeri delle persone in isolamento domiciliare all'8 agosto, divise per comune di residenza: Bastiglia 32, Bomporto 59, Campogalliano 52, Camposanto 20, Carpi 472, Castelfranco E. 153, Castelnuovo R. 108, Castelvetro 48, Cavezzo 63, Concordia s/S 71, Fanano 16, Finale E. 89, Fiorano Modenese 80, Fiumalbo 11, Formigine 187, Frassinoro 12, Guiglia 28, Lama Mocogno 22, Maranello 91, Marano s/P 23, Medolla 50, Mirandola 144, Modena 1090, Montecreto 11, Montefiorino 12, Montese 20, Nonantola 108, Novi di Modena 87, Palagano 10, Pavullo nel Frignano 121, Pievepelago 18, Polinago 13, Prignano s/S 14, Ravarino 46, Riolunato 10, San Cesario s/P 40, San Felice s/P 90, San Possidonio 28, San Prospero 66, Sassuolo 167, Savignano s/P 43, Serramazzoni 51, Sestola 19, Soliera 79, Spilamberto 64, Vignola 151, Zocca 31.

Vaccinazioni anti-Covid

All’8 agosto sono state somministrate complessivamente 1.744.130 dosi di vaccino, di cui 599.431 prime dosi, 569.632 seconde dosi, 500.195 dosi addizionali e primi richiami (booster), 74.872 secondi richiami (second booster).