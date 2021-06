Covid, restano 59 i modenesi ricoverati. Poco più di mille ancora isolati

Continua il calo del numero di nuovi casi e della percentuale di positività, mentre resta stabile il numero di persone esaminate. La costante riduzione dei ricoveri giornalieri sta consentendo alla rete provinciale di riconvertire progressivamente un congruo numero di posti letto all’attività ordinaria legata alle altre patologie.

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, al 7 giugno, per la provincia di Modena è di 65.495 (erano 65.351 lo scorso 31 maggio).

Al 7 giugno, in provincia di Modena sono accertati 791 (erano 1096 il 31 maggio, -28%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19. Di questi, 732 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture, 59 ricoverati.

Ricoveri totali

Al 7 giugno sono 59 (erano 82 il 31 maggio, -20%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. In AOU da report regionale risultano ricoverati 47 pazienti covid positivi e 12 negli ospedali provinciali (Carpi, Mirandola, Vignola, Pavullo).

Persone in isolamento domiciliare

Al 7 giugno sono in isolamento 1.120 (erano 1.810 il 31 maggio, -38%) persone. In particolare 732 (erano 1.014) persone covid positive. Dei positivi in isolamento domiciliare 11 sono accolti presso l’hotel Tiby. Sono poi 388 (erano 796) i contatti stretti di casi accertati in isolamento.

Sul fronte delle USCA, nell’ultimo periodo di rilevazione (24 – 30 maggio 2021) le 11 Unità speciali di continuità assistenziale (di cui una pediatrica) attive in provincia hanno assistito 72 pazienti per un totale di 127 medici coinvolti.

Persone non a rischio infezione

Al 27 maggio (ultimo dato disponibile), il 50% della popolazione residente in provincia risulta non suscettibile di infezione.

La percentuale di suscettibili decresce notevolmente all’aumentare della fascia di età, in relazione all’aumento della popolazione già vaccinata. Ad esempio, considerando come non suscettibili le persone con tampone PCR positivo o sierologia positiva o vaccinati, la stima di persone ancora suscettibili di infezione negli over 85 è dell’9,4% (due dosi di vaccino, mentre è dell’7,8% se si considerano anche coloro che hanno ricevuto una sola dose).