Prosegue il calo costante dei ricoveri, poco meno di 2 mila le persone in isolamento

Prosegue, sempre a ritmo costante, il calo di tutti gli indicatori pandemici: nuovi casi, persone esaminate, percentuale di positività e numero di ricoveri quotidiani. Sono 105 i pazienti Covid positivi ricoverati, a lunedì 7 marzo, negli ospedali modenesi.

Il totale di positivi segnalati a livello regionale, lunedì 7 marzo, per la provincia di Modena è di 186.174 (erano 184.344 lo scorso 28 febbraio). Al 7 marzo in provincia di Modena sono accertati 2.884 (erano 3.848 il 28 febbraio, -25%) casi di persone con in corso l’infezione da Covid-19.

Dei positivi attivi, 2.779 sono in isolamento domiciliare o presso altre strutture.

Ricoveri totali

A lunedì 7 marzo sono 105 (erano 164 il 28 febbraio, -36%) i pazienti assistiti in regime di ricovero negli ospedali della provincia. Da report regionale risultano ricoverati 68 pazienti covid positivi in AOU, 6 all’Ospedale di Sassuolo e 31 negli ospedali a gestione Ausl.

Persone in isolamento domiciliare

Al 7 marzo sono in isolamento 2.887 (erano 3.896 il 28 febbraio, -26%) persone. In particolare: - 2.799 (erano 3.684) persone covid positive, - 88 (erano 212) contatti stretti di casi accertati in quarantena.