Vaccinato oltre il 98% dei medici di Policlinico e Baggiovara, i casi fra il personale crollano del 95%

98 ricoveri negli ospedali modenesi, di cui 63 in degenza ordinaria e 35 tra terapia intensiva e semi-intensiva. La “Variante inglese” è ancora maggioritaria in terapia intensiva (77%), seguita dalla brasiliana (17%)

Sono 4.950 gli operatori dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena che si sono vaccinati. Di questi, 4.556 sono sanitari e 4160 hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 20 giorni. 64 hanno appuntamento per vaccinarsi, 83 sono ex Covid e devono attendere quindi tre mesi dalla positività, eseguendo come da indicazioni una sola dose di vaccini. L’adesione del personale medico è oltre il 98%, quella del personale infermieristico è di oltre il 96%. Proseguono le indagini sugli anticorpi eseguiti sugli operatori che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 20 giorni che nel 99,99% dei casi hanno sviluppato la risposta anticorpale. Continua a pieno ritmo lo screening con tamponi e l’efficacia della vaccinazione è documentata anche col dato del contagio tra gli operatori che è crollato del 95% (grafico).

Varianti circolanti sul territorio provinciale

Dal 10 marzo a oggi, in base alle indicazioni regionali sullo screening con test REAL TIME PCR per la ricerca di varianti su pazienti positivi a SARS-CoV-2, sono stati valutati 151 tamponi positivi tra i pazienti ricoverati nelle terapie intensive del Policlinico, Baggiovara e Ospedale di Carpi. Sono 3 tamponi in più rispetto alla settimana precedente, tutti e 3 con mutazione compatibile con variante inglese. In tutto, 116 (77%) tamponi hanno presentato mutazioni del virus compatibili con variante inglese, restano a 26 (17%) i tamponi compatibili con variante brasiliana, 3 (2%) i tamponi con mutazioni compatibili a variante nigeriana e restano 6 (4%) i tamponi riscontrati senza mutazioni ascrivibili alle suddette varianti. Rispetto alla settimana scorsa sale la percentuale dei tamponi con mutazioni compatibili con variante inglese dell’1% e cala dello stesso valore la percentuale dei tamponi con mutazioni compatibili con variante brasiliana, mentre restano invariate le altre percentuali.

Situazione ricoveri

Prosegue la riduzione dei ricoveri in Azienda Ospedaliero Universitaria, che oggi sono 98. Di questi, 63 sono in degenza ordinaria, di cui 51 al Policlinico e 12 all’Ospedale Civile di Baggiovara. I ricoveri tra Terapia Intensiva e Semi Intensiva sono invece 35, di cui 24 al Policlinico e 11 all’Ospedale Civile.