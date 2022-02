Unimore, il prof. Davide Malagoli presidente della Società Italiana di Immunobiologia Comparata e dello Sviluppo

Al XXII Congresso della Società Italiana di Immunobiologia Comparata e dello Sviluppo (SIICS), tenutosi a Padova, è stato eletto il nuovo Presidente della società che affida il mandato al prof. Davide Malagoli di Unimore per il prossimo triennio 2022-2024.

Da oltre 25 anni, la SIICS, che al mondo risulta essere una delle più numerose e prestigiose Società scientifiche di livello nazionale intitolate all'Immunobiologia Comparata e che annovera circa 70 iscritti, promuove la conoscenza sui processi dell'immunità, il loro sviluppo e la loro evoluzione in modelli uni- e pluricellulari non-umani. Tematiche a cui la pandemia ha dato forte risalto e rilevante valenza applicativa. Accanto alla sua mission scientifica, negli anni, la SIICS ha erogato decine di premi di studio per incoraggiare gli studi di giovani laureati e di scienziati in formazione lungo tutta la penisola, patrocinando anche attività didattiche diventate ormai riferimenti nazionali, come il Corso di base di Microscopia confocale che dal 2004 ha luogo ogni anno presso Unimore, grazie anche al fondamentale contributo del CIGS - Centro Interdipartimentale Grandi Strumenti.

È motivo di orgoglio e soddisfazione sia professionali che umani, essere stato eletto Presidente della Società scientifica in cui ho mosso i primi passi da immunologo comparato occupando, oggi, un ruolo che è stato dei fondatori della immunobiologia comparata italiana, tra i quali lo scomparso Professor Enzo Ottaviani, di Unimore. Accanto alla soddisfazione, resta la responsabilità di presiedere una Società scientifica ricca di giovani talenti da incoraggiare e promuovere nel solco di studi spesso riconducibili alla ricerca di frontiera. Questi giovani rappresentano il nostro più importante patrimonio, e spero che la SIICS saprà dare un contributo determinante alla loro formazione e professionalità.

Davide Malagoli

Nato a Modena, classe 1975, è professore associato in Anatomia Comparata e Citologia presso il Dipartimento di Scienze della Vita. Dirige il laboratorio di “Developmental and comparative immunology and neuro-endocrinology” che incentra i suoi studi su un mollusco d’acqua dolce annoverato tra le 100 specie più invasive al mondo, collaborando con laboratori italiani ed esteri. E' Editor-in-chief della rivista free open access “ISJ-Invertebrate Survival Journal”, nonché autore di oltre 100 pubblicazioni ricondicibili all’immunobiologia comparata su riviste scientifiche internazionali e peer-review. Presso Unimore, è membro del Nucleo di Valutazione di Ateneo e Responsabile per l'Orientamento al lavoro e Job Placement del Dipartimento di Scienze della Vita. È inoltre Esperto Revisore per la valutazione scientifica della ricerca italiana del Ministero dell’Università e della Ricerca ed Esperto Disciplinare per l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.