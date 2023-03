Società internazionale di Ricerca sulle cellule staminali, il prof. De Luca entra nel board

L'International Society for Stem Cell Research (ISSCR) ha annunciato i risultati delle elezioni del 2023. Tra i membri eletti al Board Direttivo per un mandato triennale figura il Prof. Michele De Luca, Direttore del Centro di Medicina Rigenerativa dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Altri membri eletti sono la Dr.ssa Shuibing Chen, PhD, della Weill Cornell Medicine, USA e la Dr.ssa Megan Munsie, PhD, dell'Università di Melbourne, Australia.

Il Prof. Hideyuki Okano, MD, PhD, Professore e Direttore del Dipartimento di Fisiologia e ex Decano della Keio University School of Medicine (Giappone), assumerà il ruolo di Vicepresidente.

“Attraverso il ruolo di membro del consiglio ISSCR – commenta il Prof. Michele De Luca - vorrei mettere a disposizione della comunità scientifica internazionale e di giovani ricercatori, che mirano a sviluppare nuove terapie avanzate per pazienti senza reali alternative terapeutiche, la mia lunga esperienza nel campo della medicina traslazionale basata sulle cellule staminali.”

“Le criticità che stanno affliggendo il settore delle terapie avanzate per le malattie rare – continua il Prof. De Luca -, poco appetibili economicamente per gli investitori privati, impongono una riflessione sul modello sinora adottato, per ricercare nuove soluzioni più sostenibili per favorire la ricerca sulle cellule staminali e trasformarle in vere e proprie terapie per i pazienti. Sono fermamente convinto che l'ISSCR possa e debba essere un volano fondamentale in questa riflessione.”

L'International Society for Stem Cell Research, con oltre 4.500 membri provenienti da più di 70 paesi, è l'organizzazione globale interdisciplinare leader nel campo della ricerca sulle cellule staminali e della sua traslazione in ambito clinico. La missione dell'ISSCR è promuovere l'eccellenza nella scienza delle cellule staminali e nelle applicazioni per la salute umana.

Michele De Luca è professore ordinario di Medicina Rigenerativa all’Università di Modena e Reggio Emilia e direttore del Centro Interdipartimentale Cellule Staminali e Medicina Rigenerativa. È tra i cofondatori dello spin-off universitario Holostem Terapie Avanzate.

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1980 e specializzato in Endocrinologia nel 1984, è stato il primo ricercatore in Europa ad applicare, più di vent’anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni ed è considerato, a livello internazionale, uno dei principali scienziati nello studio della biologia delle cellule staminali epiteliali finalizzata all’applicazione clinica di diversi epiteli di rivestimento.

Il Prof. De Luca è famoso in tutto il mondo anche per le sue ricerche sulla terapia genica per la cura di una grave malattia genetica degli epiteli, l’Epidermolisi Bollosa o “Sindrome dei Bambini Farfalla” e coordina diversi progetti di ricerca, nazionali e internazionali.