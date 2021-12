Pranzi e cene in famiglia, l'Ausl invita ad “aver cura” dei cari. Anche verificando il Green pass

In vista delle imminenti festività, l’Azienda USL di Modena indica alcune buone pratiche da rispettare in occasione dei tradizionali cenoni e ritrovi tra parenti, che vanno vissuti con attenzione ed evitando un numero troppo alto di persone rispetto agli spazi disponibili e nel massimo rispetto di tutte le misure previste di volta in volta dai DPCM.

L’invito, da parte di chi cura, è proprio quello di “aver cura” dei propri cari, evitando per loro e per sé stessi rischi inutili. “Si tratta di azioni di buon senso – dichiara Davide Ferrari, Direttore del Dipartimento di sanità pubblica Ausl - Nessuno vuole rovinare le feste, anzi per viverle davvero come occasione per prendersi cura delle nostre relazioni, è importante non abbassare la guardia: solo così infatti, sarà possibile controllare la curva dei casi, anche in vista della ripresa delle scuole e delle normali attività lavorative dopo l’Epifania”.

Il decalogo