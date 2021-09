Con il Green pass riparte anche lo sci, cosa dice il Decreto

Lo stabilisce il "Protocollo riapertura delle aree sciistiche e per l'utilizzo degli impianti di risalita"

Dopo un anno terribile, anche il comprensorio del Cimone si prepara a respistrare di nuovo. Ripartirà infatti anche la stagione sciistica e lo farà come tante altre attività nelle quali oggi, grazie al Green Pass, è possibile ritrovarsi in sicurezza. Propedeutico per la discesa di qualsiasi pista innevata sarà appunto il certificato verde. Una volta ottenuto il Green Pass, ci si potrà dirigere verso gli impianti, pronti a ricevere gli appassionati di sport invernali.

Come? Lo stabilisce il "Protocollo riapertura delle aree sciistiche e per l'utilizzo degli impianti di risalita", firmato a Milano dalla Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi), dall'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari (Anef), da Federfuni, dall'Associazione Maestri di Sci Italiani (Amsi) e dal Collegio nazionale dei maestri (Colnaz). L’accordo stabilisce una serie di regole per prevenire la diffusione del Covid.

Green Pass: come riparte lo sci

Per prima cosa le strutture ricettive si adopereranno per favorire la vendita di skipass online, in modo da evitare l’assalto ai comprensori e gestire al meglio le prenotazioni.

All'interno delle aree sciistiche ci saranno percorsi che garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro con la presenza di personale che regolerà i flussi per ridurre gli assembramenti, oltre a segnaletica informativa multilingue. Le biglietterie dovranno essere munite di schermi protettivi o di separatori fisici tra operatori e clienti, favorendo modalità di pagamento elettroniche.

Il personale addetto riceverà gli sciisti con mascherine chirurgiche o superiori. Mascherine che saranno obbligatorie anche per gli utenti negli spazi comuni e sugli impianti di risalita. Lì il carico potrà essere pieno o all’80%, in base alla situazione. Al 100% per le seggiovie (ma limitata all'80% se utilizzate con chiusura delle cupole paravento), all'80% per cabinovie e funivie che, durante la fase di trasporto dei passeggeri, dovranno essere aerate mantenendo i finestrini aperti.

(fonte Today.it)