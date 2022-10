Dedicata al batterista Gigi Bertoni una sala del Centro Musica

“Sala Gigi Bertolini”: recita così, ora, la targa all’ingresso della sala numero 5, la più grande, del Mr. Muzik. Uno spazio del complesso con sale prova musicali attrezzate collocato all’interno del Centro musica del Comune di Modena è stato intitolato, infatti, a Luigi “Gigi” Bertolini, il batterista modenese scomparso alcuni mesi fa e a cui l’Amministrazione ha voluto rendere omaggio nell’ambito dei “festeggiamenti” per il ventennale della struttura. La cerimonia si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 22 ottobre, alla presenza di un centinaio di persone, tra cui anche familiari e amici del musicista. La targa, coperta da un drappo rosso, è stata svelata alle ore 12 dall’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili Andrea Bortolamasi, che ha spiegato come l’intitolazione rappresenti “un ricordo che guarda al futuro. Questo momento non costituisce solo una celebrazione ma diventa anche l’occasione per sottolineare un messaggio: figure come quella di Gigi Bertolini sono, infatti, un esempio di passione e di cultura”. La musica, ha proseguito l’assessore, “è un linguaggio universale e vogliamo continuare a investire su un luogo come il Centro musica, un punto di riferimento per i ragazzi e le ragazze della nostra città e non solo, uno spazio aperto di cultura e creatività”.

Durante la cerimonia, in cui è intervenuta anche la madre di Bertolini, Siria Michelini, è stato ricordato quindi il batterista rock di talento, componente dei Rocking teenagers, band di riferimento del circolo giovanile Wienna di via Camatta, fucina di talenti musicali tra gli anni Ottanta e Novanta. Ma Bertolini è stato pure un artista versatile ed eclettico, attivo nell’ambiente pop e in prima linea, più di recente, nel progetto musicale dei Radio Luxemburg, gruppo musicale custode della beat generation e del suo sound. “Gigi”, Luigi all’anagrafe, amava la musica in ogni sua forma e declinazione tanto da diventare uno dei principali protagonisti di una stagione irripetibile di innovazione del panorama musicale di Modena. Una stagione che ha incarnato un’avanguardia ricca di fermento, profondamente radicata e apprezzata da un pubblico eterogeneo e, in particolare, dalla platea giovanile. Per questi motivi a quasi nove mesi dalla scomparsa, avvenuta l’1 febbraio all’età di 59 anni, l’Amministrazione comunale ha deciso di intitolare una sala del complesso Mr. Muzik al “batterista col sigaro”, come in tanti lo ricordano. Anche al Centro musica, frequentato da Bertolini in diverse circostanze.

Le iniziative per “festeggiare” il ventennale del complesso, nato nell’ottobre del 2002 con l’obiettivo di rispondere alle richieste dei giovani musicisti di luoghi in cui perfezionare la propria passione e dare spazio alla creatività, prosegue nelle giornate di oggi e domani, domenica 23 ottobre, con due giornate di open day rivolte a musicisti e band che potranno prenotare gratuitamente un turno di prova nelle cinque sale a disposizione del Mr. Muzik. Si tratta di un’occasione per permettere a giovani artisti del territorio di sperimentare le possibilità offerte dal centro, appunto, un tassello del più ampio comparto di via Morandi 71 che ospita, oltre agli uffici del Centro musica, anche spazi per il co-working, un’area destinata a residenze artistiche (la Torre) e un locale di musica dal vivo (l’Off).

Batterie Yamaha, amplificatori per chitarra Fender e Peavey, amplificatori per basso Mark Bass, impianti voce con mixer Yamaha e casse Db technologies sono le dotazioni salienti delle cinque sale del Mr. Muzik, aperte per turni di tre ore dal lunedì al venerdì negli orari standard dalle 17 alle 23, il sabato dalle 14 alle 20 e la domenica dalle 15 alle 18. Gli spazi offrono disponibilità di utilizzo, a richiesta, anche negli orari compresi tra le 10 e le 17. I prezzi oscillano dai 5,50 euro all’ora della sala studio ai 27 euro per un turno in sala grande, passando per la quota di 21 euro richiesta per le sale standard.