Polizia Provinciale, donato un defibrillatore dal prosciuttificio San Francesco di Castelnuovo

Il prosciuttificio S.Francesco di Castelnuovo ha donato un defibrillatore che sarà impiegato dagli agenti della polizia provinciale, tutti già abilitati all'uso, nell'ambito del progetto “più vicini alla gente” che prevede, tra l'altro, l'organizzazione di un percorso specialistico in tema retraining blsd. Un dono per il cuore di tutti, che renderà la polizia provinciale sempre più vicina ai cittadini modenesi. Così il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei ha commentato la donazione questa mattina.

Per il presidente Tomei “si tratta di un dono prezioso del quale ringrazio il prosciuttificio S.Francesco a nome di tutti i modenesi. Sappiamo bene quanto sia importante intervenire tempestivamente in caso di emergenze di questo tipo, e dotare i nostri agenti di un dispositivo salvavita come il defibrillatore può fare la differenza”.

Per Licia Bavieri e Roberto Catti, titolati dell'azienda di Castelnuovo Rangone “si tratta di una donazione che nasce anzitutto dalla riconoscenza verso la polizia provinciale per l'impegno puntuale e tempestivo per la comunità modenese, con la consapevolezza che operando in zone del territorio spesso isolate e distanti dai servizi di primo soccorso, possa essere un valore aggiunto avere un defibrillatore in dotazione”.