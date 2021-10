Terre di Castelli, un defibrillatore sull'auto della Polizia Locale

Grazie alla disponibilità della Pubblica Assistenza di Vignola, uno dei loro defibrillatori sarà collocato in dotazione in uno dei veicoli del pronto intervento della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli. Il defibrillatore sarà quindi a disposizione di tutta la comunità e sempre operativo sul territorio tutti i giorni dell’anno nella speranza che non debba mai servire.

In caso di necessità tutti gli operatori di polizia del corpo unico Terre di Castelli hanno frequentato il corso BLS-D presso la Pubblica Assistenza di Vignola e sono abilitati all’utilizzo del defibrillatore.