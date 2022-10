Un defibrillatore per l’Opera Pia Castiglioni di Formigine

L’Opera Pia Castiglioni di Formigine da alcuni giorni è dotata di un nuovo defibrillatore semiautomatico, grazie a una donazione che è stata promossa dall’impegno congiunto di Meridiana Solidarietà Onlus e Heart&Music4Life. La cerimonia di consegna è avvenuta lo scorso venerdì, 14 ottobre, alla presenza della sindaca formiginese Maria Costi e del personale della struttura, da anni baluardo sul territorio per la presa in carico di persone anziane non più autosufficienti. A consegnare l’importante strumento salvavita, che va a implementare la dotazione tecnologica della casa di riposo di via Mazzini, è stata una delegazione di Meridiana Solidarietà Onlus guidata dalla presidente Paola Gobbi.

Il defibrillatore è stato acquistato tramite una raccolta fondi promossa lo scorso 4 giugno in occasione del “BBQ di Beneficenza” promosso al Club La Meridiana di Casinalbo, a cui avevano preso parte oltre trecento ospiti. Già allora era stato possibile sostenere con una donazione di 12.500 euro il progetto “Ambo” di Mo.Ba Modena Basket che mira a inserire ragazzi autistici nel mondo dello sport e in modo particolare quello della pallacanestro. Parallelamente, l’associazione Heart&Music4Life aveva attivato un’ulteriore campagna di solidarietà durante la serata grazie alla presenza della band musicale Doors to Baloon, che ha allietato il dopo cena con il proprio concerto. La particolarità di questo gruppo sta nella sua composizione: ad animarlo infatti sono soltanto medici e professionisti sanitari con una grande passione per il rock, nella fattispecie Andrea Santarelli (cardiologo) voce solista e chitarra ritmica, Fabio Tarantino (cardiologo) chitarra solista e cori, Carlo Tumscitz (emodinamista) basso e cori, Alberto Benassi (emodinamista), organo Hammond, Raffaele Sabatini (cardiologo) piano e tastiere e Paolo Galli (medico del lavoro) batteria e cori.

Heart&Music4Life da anni, con i propri concerti, si impegna a devolvere le offerte raccolte per acquistare defibrillatori per scuole e altre strutture. Ecco perché, in comune accordo con Meridiana Solidarietà Onlus, è stata scelta l'Opera Pia Castiglioni di Formigine per la donazione di questo defibrillatore, la cui principale caratteristica è la possibilità di essere utilizzato facilmente da chiunque in caso di emergenza.

«È stata una cerimonia semplice ma intensa - sottolinea Paola Gobbi - che ha chiuso il cerchio per quanto riguarda il barbecue solidale della scorsa primavera. La delegazione di Meridiana Solidarietà Onlus si è particolarmente emozionata quando ha ricevuto, come segno di riconoscenza, un quadretto realizzato dagli stessi ospiti dell’Opera Pia Castiglioni. Ognuno ha realizzato un piccolo pezzetto e, come un mosaico, ne è venuta fuori un’opera molto bella come anche la frase che è sopra riportata: “Con questo gesto d’amore il cuore non si fermerà”. Davvero un sentito grazie alla struttura, e agli anziani che la vivono ogni giorno, per questo prezioso dono».