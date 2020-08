Soliera, un defibrillatore per Duna Corradini ed il territorio

Da oggi, è disponibile in DUNA-Corradini un defibrillatore semiautomatico (DAE), un dispositivo salva-vita, appositamente creato per personale non sanitario, che permette di intervenire in caso di arresto cardiaco improvviso. Il dispositivo è registrato presso la rete dei DAE pubblici, ed è pertanto a disposizione della rete di emergenza 118 in caso di necessità. La presenza di un defibrillatore semiautomatico nel giro di 5 km e di personale formato ad utilizzarlo, infatti, è in grado raddoppiare o triplicare la speranza di sopravvivenza in seguito ad un infarto.

DUNA-Corradini ha già donato due defibrillatori in passato alla cittadina di Correggio (RE) che si trovano a tutt’oggi posizionati in centro storico; entrambe le iniziative si inseriscono nel progetto della Regione Emilia-Romagna DAE118ER che promuove la progressiva diffusione ed utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e che può vantare di aver già superato la quota di 6000 unità.

DUNA-Corradini sviluppa, produce e commercializza poliuretani e resine epossidiche dal 1957; i suoi prodotti servono le industrie più diverse con funzioni di isolamento termico, rinforzo strutturale, protezione, adesione etc. e sono ampiamente utilizzati nelle industrie del Freddo, dell’Oil& Gas, del Marine, nella Prototipazione rapida, nell’Imballaggio ed in molte altre.