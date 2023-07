Incuria al Bonvi Parken, imbrattati e danneggiati i pannelli dedicati ai fumetti

Ad ormai 12 anni dalla sua inaugurazione, il Bonvi Parken - prima conosciuto come Parco Amendola Nord - risente dei segni del tempo e dell'inciviltà in quelli che sono i suoi tratti distintivi: i pannelli che celebrano attraverso le immagini le opere del fumettista Bonvi, al secolo Franco Bonvicini.

A segnalarlo è Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Italia al Centro- Noi moderati e Consigliera del Quartiere 1.

"Anche nel 2021 dopo alcuni articoli di stampa, il Comune scopre che il Bonvi Parken è caduto in disgrazia, ma l'assessore Andrea Bosi dichiarava che "Il Bonvi Parken è tutt’altro che abbandonato", sarà, ma come allora diverse sagome e pannelli sono da sostituire o aggiustare. Bonvi è completamente dimenticato e umiliato, un artista che sarebbe celebrato e ricordato in paesi come la Francia e il Belgio, a Modena sembra destinato a sparire".

"La storia di Bonvi è strettamente legata a quella di Paul Campani. Proprio Campani corre lo stesso rischio di oblio. Pubblicitario modenese, maestro del Carosello, a cui il Comune ha dedicato una ciclabile tra via Vignolese e Via Emilia Est. Per l'inaugurazione ufficiale erano presenti il Sindaco e ben tre assessori, i due candidati sindaco Andrea Bortolamasi e Andrea Bosi (chi la spunterà?) e l'assessore all'ambiente Alessandra Filippi che ci ha illuminato sul fatto che: "Oggi il Comune di Modena sta lavorando sul tema della riconoscibilità delle ciclabili". A proposito dell'eredità professionale e umana di Paul Campani ecco che spunta la fondazione AGO, per Bortolamasi e Muzzarelli sarà quello lo spazio destinato a preservare il lavoro di Paul Campani. Muzzarelli in alcune interviste parla di figurine e giovani artisti che fanno cose interessanti (?), Andrea Bortolamasi su Facebook: "Grazie agli spazi che si apriranno nel complesso Sant’Agostino-Estense vogliamo continuare a ricordare queste storie: è importante che le giovani generazioni possano comprendere la genialità di artisti come Campani". Vedremo questi spazi, ma ci permetteranno gli amministratori, siamo pessimisti. Intanto la ciclabile Paul Campani è come sempre, sporca e piena di rifiuti", conclude Spaggiari.