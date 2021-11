Giostra nel parco delle Rimembranze, un anno di abbandono e degrado

Da ormai oltre un anno la Giostra dei Cavallini situata nel parco delle Romembranze di Modena è ferma e, quel che è peggio, versa in condizioni disastrose. Sulla storica attrazione per bambini si è abbattuto prima di tutto il covid, che ha costretto alla chiusura per il rispetto delle norme di distanziamento sociale, poi il singolare incidente stradale del 7 novembre. In quella circostanza un'auto fuori controllo aveva attraversato tutta l'area verde fino a impattare con la debole struttura, aprendo una breccia e distruggendola in parte.

Il 74enne protagonista dell'incidente non aveva assicurato il veicolo e questo ha complicato non poco le questioni risarcitorie. La titolare della giostra è infatti in attesa del risarcimento che permetterebbe di far ripartire l'attività.

Nel frattempo -nonostante la breccia fosse stata sbarrata - la struttura è caduta in mano ai vandali e a chi bivacca nel parco, come era accaduto per i chioschi abbandonati per la nota vicenda giudiziaria legata alla riqualificazione. Qualcuno, a più riprese, ha preso possesso della giostra, danneggiandola ulteriormente e utilizzandola per bivaccare. Per ripartire, ahinoi, servirà quindi un costoso intervento di recupero completo.