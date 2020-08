Ex Ragno di via Virgilio, in attesa della riqualificazione regna il degrado

Incuria, sporcizia, marciapiedi danneggiati, vegetazione incoltae altro ancora. Purtroppo da tempo lo spettacolo che si presenta in via Virgilio non è dei più edificanti. Il riferimento è all'edificio delle ex ceramiche Ragno (di fronte a Metro), che da molti anni è in condizioni di totale abbandono ed è stato nel tempo "cannibalizzato".

Una situazione che si augura destinata a durare ancora per poco. Nel l'aprile dello scorso anno, infatti, il Comune ha approvato il piano di riqualificazione porposto da Globo, che dovrebbe abbattere l'attuale palazzina e costruirne una nuova (di metratura inferiore).

Si tratterebbe del negozio "gemello" di quello che sorgerà di fronte, sul terreno dell'ex De Tomaso i cui capannoni sono stati abbattuti nelle scorse settimane. Al momento tuttavia, all'ex Ragno non ci sono segnali di cantieri.

(Segnalazione e foto di Davide Curti)

