Balsamico, al Ministro Stefano Patuanelli il diploma di Esperto Degustatore ad honorem

È iniziata in chiave squisitamente enogastronomica la giornata modenese del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli. Dalle 9 alle 10, infatti, il Ministro ha fatto visita all’Antica Acetaia Andrea Mussini di Formigine dove si è tenuta una “colazione balsamica”. Un incontro durante il quale il proprietario Andrea Mussini ha fatto gli onori di casa accogliendo nella sua acetaia oltre a Stefano Patuanelli anche una delegazione di rappresentanti politici guidata dal senatore formiginese Gabriele Lanzi e diversi membri del Consorzio Produttori Aceto Balsamico Tradizionale e della Associazione Esperti Degustatori ABTM. Mario Gambigliani Zoccoli, presidente di entrambe le importanti realtà, con la sua consueta passione e competenza, davanti a un piccolo gruppo di persone ha tenuto una breve lezione sulla storia, straordinaria ed unica, dell’oro nero di Modena, spiegando, prima di tutto, quanto tempo e lavoro occorre per ottenere un prodotto che non ha eguali al mondo.

A margine della riuscita e apprezzata Colazione Balsamica, Mario Gambigliani Zoccoli presidente dell’Associazione Esperti Degustatori ABTM, ha anche consegnato al Ministro Stefano Patuanelli il diploma Esperto Degustatore di ABTM.