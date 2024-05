Delegazione carpigiana in visita a Kiev per il vertice sulla ricostruzione

Il Comune di Carpi è stato invitato in Ucraina per partecipare al secondo “Incontro internazionale delle città e regioni ucraine” (“International Summit of Cities and Regions ukraine”), in programma il 9 maggio nella capitale, Kiev: l’Amministrazione ha aderito alla proposta, giunta tramite l’ambasciata d’Ucraina in Italia, e manderà una delegazione composta dal Sindaco e dal Presidente di “Mriya” (“Sogno”), l'associazione animata da cittadini italiani e ucraini residenti a Carpi.

A quanto risulta, quella dei Pio sarà l’unica città italiana all’appuntamento, che è «il più grande raduno di rappresentanti locali e regionali dell'Ucraina e dei loro partner stranieri» avente lo scopo di unire gli sforzi internazionali, regionali e municipali per la ricostruzione. Il vertice viene convocato dal “Congresso degli Enti locali e regionali” guidato dal Presidente dell’Ucraina. La rappresentanza carpigiana incontrerà l'amministrazione di Bòyarka, la comunità territoriale con cui è stato firmato un mese fa un “Patto di amicizia e collaborazione”; inoltre visiterà le città di Irpin’ e Buča.