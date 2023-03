Via Nonantolana, demolito l'ex lavatoio utilizzato per fumare crack

Questa mattina, mercoledì 29 marzo, tecnici del Comune di Modena insieme a operatori di un’azienda che esegue lavori di manutenzione per conto dell’Amministrazione, hanno effettuato l’intervento programmato già da alcuni giorni nel comparto di via Nonantolana dove da anni sono state eseguite le prime demolizioni e altre sono in attesa in vista della realizzazione di una doppia palazzina di edilizia popolare da 48 alloggi.

L’intervento ha riguardato la demolizione dell’edificio in muratura che serviva da lavanderia per i vecchi complessi residenziali, della dimensione di circa 20 metri quadrati. Questa "casetta", vista la vicinanza al parco XXII Aprile, era stata oggetto di accessi irregolari da parte di sbandati e di tossicodipendenti, che consumavano droga anche in pieno giorno. Tutto questo accanto al parco e al giardino delle scuole "collodi". Sul posto era intervenuta anche la Polizia Locale nelle ore precedenti alla demolizione, sorprendendo alcuni occupanti.

Le attività stanno proseguendo e saranno concluse in giornata con la pulizia dell’area e il ripristino della rete che delimita il lotto, mentre nei prossimi giorni i tecnici provvederanno al sigillare con rete elettrosaldata le finestre dell’edificio.

Nell’adiacente area relativa al cantiere di Acer per la realizzazione di 26 alloggi Erp, inoltre, sono iniziate le attività di pulizia ed entro il mese di aprile è prevista la ripartenza dei lavori rimasti fermi per qualche tempo per ragioni legate prima a proposte di modifiche del progetto a seguito di criticità emerse durante gli scavi e poi per l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime.

Lo stesso parco XXII Aprile, nell’ambito degli interventi cofinanziati dal Programma Pinqua, sarà interessato da una serie di azioni, come la riqualificazione dell’area anfiteatro e dei percorsi adiacenti l’asse del lagocanale, su cui la Giunta comunale ha di recente approvato il progetto esecutivo, il potenziamento della videosorveglianza, la sistemazione di uno spazio da destinare a un biomarket all’aperto e l’adeguamento dell’illuminazione.