Carpi, dopo 41 anni di "servizio" inizia la demolizione della piscina comunale

Domani, salvo imprevisti, inizieranno i lavori di demolizione della ex-piscina comunale: l'intero fabbricato e le sue pertinenze. La ditta cui è stato appaltato l'intervento opererà nella fascia oraria 8.30-18.30: il cantiere dovrebbe concludersi a metà dicembre. L'operazione costerà 270mila euro Iva inclusa.

La vecchia piscina fu dismessa nel settembre 2015, quando venne inaugurato l'attuale impianto: era stata aperta nel 1974, sindaco Onorio Campedelli, e a lui fu intitolata nel gennaio 1987, decennale della sua improvvisa morte, avvenuta quando aveva appena 47 anni; l'intitolazione a Campedelli fu poi confermata per la nuova.

In oltre quarant'anni, nella vecchia struttura si sono formati tanti sportivi locali, e divertite o tonificate molte generazioni, persone d'ogni età di Carpi e dei comuni limitrofi. Per ora non è ancora stabilita la destinazione d'uso dell'area dove sorge il glorioso edificio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Finalmente – commenta il Sindaco Alberto Bellelli - partono i lavori per la demolizione della vecchia piscina. Abbiamo provato fino all’ultimo a coinvolgere diversi soggetti privati in operazioni di recupero, ma la situazione ormai era diventata insostenibile, quindi abbiamo deciso di intervenire direttamente, sanando la situazione di degrado prima della prossima stagione estiva».