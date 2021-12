Carico-scarico per le attività commerciali, deroga natalizia alla Ztl

Per rispondere alle maggiori esigenze di approvvigionamento e consegna merci nel periodo natalizio degli esercizi commerciali situati in centro storico, fino a domenica 9 gennaio è stata ampliata la fascia oraria di accesso alla zona a traffico limitato per alcune categorie di veicoli.

La deroga alle fasce orarie di circolazione previste durante l’anno prevede l’accesso dei mezzi autorizzati dalle 5 alle 12 e dalle 13.30 alle 18, tutti i giorni della settimana. Possono circolare per operazioni di carico e scarico i veicoli utilizzati dagli esercenti delle attività produttive e commerciali che hanno sede in Ztl, esponendo il disco orario fino a 30 minuti, e i veicoli fino a 3,5 tonnellate degli operatori che svolgono attività di carico-scarico previa autorizzazione temporanea da richiedere alla Polizia municipale.

Le deroghe alle fasce orarie di circolazione per l’accesso in Ztl non si applicano però sulle corsie riservate di via Emilia centro (nel tratto tra via Torre e vicolo Squallore), corso Duomo e piazza Roma. I veicoli devono rispettare comunque le limitazioni previste per la manovra regionale antinquinamento.