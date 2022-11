DeSidera Charity Dinner, a Palazzo Ducale l'evento benefuco con lo chef Enrico Crippa

Sono passati 3 anni dalla morte del papà di Mirko Ferrara, private banker presso Banca Mediolanum. Edmondo, così si chiamava suo padre, ha combattuto una battaglia estenuante contro una forma di carcinoma allo stomaco. Tuttavia prima che Edmondo se ne andasse Mirko gli fece una promessa: trasformare il dolore in azione e impegno, così da permettere ad altri cure migliori e più efficaci per questo tipo di tumore così aggressivo.

È da questa volontà che è nata DeSidera Charity Dinner, un evento annuale di beneficenza a favore del progetto di ricerca sul mesotelioma pleurico del dott. Carmine Pinto, primario del CORE di Reggio Emilia.

La cena è sostenuta da sponsor del calibro di Fondazione Mediolanum, da brand quali Bervini Carni, La Cantina Gigi Rosso e Ceretto Aziende Vitivinicole che garantiscono una qualità altissima delle materie prime, e da chef d’eccezione del panorama italiano.

Il 5 novembre 2021 si è tenuta la prima edizione della Charity Dinner con lo chef Carlo Cracco e tutta la sua brigata in trasferta a Modena, presso lo Sporting Club di Sassuolo. La serata ha visto la partecipazione di 170 persone, tra amici e sostenitori che in totale hanno devoluto circa 30.000 € al Centro Oncologico ed Ematologico di Reggio Emilia. Con il ricavato di DeSidera sono stati raggiunti grandissimi risultati in campo medico: grazie allo studio RAMES si è potuto definire un nuovo regime di terapia con l'associazione di un farmaco anti-angiogenetico. Questa nuova combinazione farmacologica ha prodotto un significativo aumento di sopravvivenza nei pazienti affetti da mesotelioma pleurico.

Visto il successo della prima edizione, la seconda è stata organizzata con ancora più entusiasmo e speranza per la lotta contro il tumore, coinvolgendo uno dei migliori chef dello scenario mondiale.



Per la seconda edizione della Charity Dinner organizzata da Mirko Ferrara per il 21 febbraio 2023, ci sarà dietro ai fornelli lo chef Enrico Crippa, titolare del celebre ristorante tristellato Piazza Duomo ad Alba, 19° migliore ristorante al mondo.

La serata avrà luogo presso il Palazzo Ducale di Modena sede della prestigiosa Accademia Militare, e saranno riservati tavoli per più di 150 persone.

Per prenotare il proprio tavolo è necessario mandare una mail all’indirizzo reservation@infocharitydinner.eu fino ad esaurimento posti.

Un’occasione per fare la differenza nel mondo attraverso la cucina di chi la differenza l’ha già fatta.