DeSidera: da record la cena di beneficenza stellata

Un grandissimo successo per la seconda edizione di DeSidera, la cena di beneficenza stellata che si è tenuta presso il Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena, il giorno 28 febbraio 2023. Protagonista della cena lo chef Enrico Crippa, patron del 19°esimo miglior ristorante al mondo e tre stelle michelin “Piazza Duomo” ad Alba. La Charity Dinner è organizzata dal Dott. Mirko Ferrara in memoria di suo padre, scomparso a causa di una rara forma di tumore. Per questa ragione l'intero ricavato dell'evento e le donazioni che continuano ad arrivare saranno devoluti al CORE, centro oncologico di Reggio Emilia, per finanziare la seconda fase della ricerca sul mesotelioma pleurico condotta dal primario Dott. Carmine Pinto.



Per la seconda edizione di DeSidera - la cena di beneficenza stellata - sono stati contati più di 140 partecipanti, rendendo la serata SOLD OUT già dai giorni precedenti.

Tra gli ospiti, anche personalità importanti dal mondo dello sport e della cucina come l’ex calciatore Luca Toni, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, lo chef Mirko Ronzoni, vincitore di Hell's kitchen Italia 2015 e lo chef Tommaso Foglia, giudice di Bake Off Italia. Anche il Comandante Davide Scalabrin si è unito agli invitati, in rappresentanza dell’Accademia Militare di Modena e della sua ospitalità.





Con la prima edizione, realizzata insieme a Carlo Cracco presso lo Sporting Club di Sassuolo, e la seconda insieme a Ernico Crippa, sono stati devoluti al Centro Oncologico ed Ematologico di Reggio Emilia più di 40.000 € per la ricerca contro il mesotelioma pleurico.

Grazie al ricavato del primo anno si è potuto definire un nuovo regime di terapia con l'associazione di un farmaco anti-angiogenetico, che ha prodotto un significativo aumento di sopravvivenza nei pazienti affetti da questo tipo di tumore così aggressivo. Dunque non resta altro che attendere nuovi risultati dal CORE, nella speranza di poter garantire una maggior speranza di vita ai malati oncologici.