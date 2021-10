Debutta il Green pass sul lavoro, partenza senza particolari disagi a Modena

A differenza di quanto sta avvenendo in altre città italiane, a Modena l'esordio del Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro è stato pressochè indolore. Non si segnalano infatti particolari problemi legati ad eventuali assenze per quanto riguarda i servizi essenziali, il trasporto, la sanità e la pubblica amministrazione più in generale.

Restano certamente problemi individuali o legati a gruppi ristretti all'interno delle aziende private, ma questo non pare avere al momento ripercussioni di più ampio respiro. E' tuttavia da tenere in considerazioni che diverse imprese - comprese le aziende pubbliche - sono e saranno alle prese con contenziosi di natura giudiziaria avviati dai dipendenti che non intendono munirsi di certificazione verde e che si affidano ad una rete di legali specializzati in questo tipo di battaglia.

Una protesta, finora unica degna di nota, si è avuta questa mattina presso la New Holland di via Ramelli, con alcune decine di manifestanti che si sono riuniti per chiedere l'abolizione della certificazione verde.

Parimenti, va sottolineato come non siano in corso in queste prime ore di obbligo controlli strutturati circa il rispetto delle nuove norme. Norme il cui rispetto è di fatto demandato attraverso i Decreti al datore di lavoro: le autorità pubbliche a livello locale non hanno mai annunciato campagne mirate di verifica del rispetto delle disposizioni.

A Modena, dunque, sul fronte della protesta quasi tutto tace. D'altronde sul nostro territorio non erano attesi particolari scioperi organizzati, nè proteste plateali, come del resto non si sono mai verificate in questi mesi. Diversi manifestanti modenesi dei movimenti contrari alle misure anti-covid, non a caso, si sono spostati su altre città - Bologna in primis - per unirsi ai cortei e ai presidi di protesta organizzati con numeri decisamente superiori a quelli finora visti sotto la Ghirlandina.

Corteo che in città non si svolgerà in questo fine settimana, come disposto dal tavolo per l'ordine pubblico coordinato dalla Prefettura. RIcordiamo che sono previste due manifestazioni statiche, la prima oggi pomeriggio in largo sant'Agostino e la seconda domani pomeriggio al Novi Sad.