Difesa della Sanità Pubblica: firmato l'accordo tra sindacati e Aziende Sanitarie

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un significativo passo avanti per la sanità pubblica di Modena è stato compiuto con la firma di un accordo tra la Fiom Cgil di Modena, la Cisl Fp Emilia Centrale e la Uil Fpl Modena e Reggio Emilia, insieme all'Azienda Usl e all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. L'accordo mira a migliorare le condizioni lavorative dei professionisti sanitari e a garantire un servizio pubblico di alta qualità per i cittadini.

Dettagli dell'accordo

Secondo Giulia Casamassima (Fp Cgil Modena), Gennaro Ferrara (Cisl Fp Emilia Centrale) e Nicola Maria Russo (Uil Fpl Modena e Reggio Emilia), l'accordo rappresenta un passo fondamentale verso la riduzione della pressione sui lavoratori e l'affermazione del principio di carichi di lavoro adeguati al numero di personale in servizio. L'obiettivo è creare un sistema pubblico sostenibile, con retribuzioni adeguate e capace di attrarre nuovi professionisti.

"Abbiamo trovato un punto di equilibrio per garantire il più grande dei servizi pubblici ai cittadini e la sostenibilità professionale ai suoi lavoratori e lavoratrici," affermano i rappresentanti sindacali. L'accordo è visto come un atto di responsabilità per evitare il burnout e l'emorragia di personale, e si richiede ora la stessa responsabilità da parte della Regione e del Governo per investire le risorse necessarie al rilancio della sanità pubblica.

L'accordo sottolinea l'importanza di adeguare i carichi di lavoro al personale presente e di tenere conto delle difficoltà nel reperire personale infermieristico. Casamassima, Ferrara e Russo spiegano che l'obiettivo è sviluppare politiche che concilino i tempi di vita e lavoro del personale sanitario, evitando il sovrautilizzo di turni aggiuntivi.

Resistenza al privato accreditato

Un punto fondamentale dell'accordo è che il ricorso al privato accreditato per ridurre le liste d’attesa dovrà essere assolutamente residuale rispetto al totale. L'accordo prevede che le prestazioni aggiuntive siano ben retribuite, ma il vero obiettivo è creare le condizioni per

reperire nuovo personale per le aziende sanitarie di Modena.

Monitoraggio bimestrale

L'intesa prevede un check bimestrale per monitorare l'implementazione dell'accordo. I sindacalisti affermano: "Proveremo a limitare le difficoltà che la sanità pubblica sta vivendo a causa dello scarso finanziamento nazionale e regionale. Non possiamo permettere che il peso di tutto questo si riversi solo sulle spalle dei lavoratori, che da anni lavorano incessantemente per assicurare la salute di tutti i cittadini, nonostante le estreme difficoltà quotidiane."