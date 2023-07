Formigine, parte la differenziata nel quartiere delle Regioni. Informazioni allo Sportello del Cittadino

Continua l’estensione dei nuovi servizi ambientali a Formigine. Da lunedì 31 luglio la nuova raccolta differenziata rifiuti arriverà anche nel quartiere delle Regioni. Anche qui al ritiro domiciliare di carta/cartone si affiancherà quello di plastica/lattine, in base al nuovo calendario. Altra evoluzione di rilievo è che le due raccolte porta a porta saranno effettuate in sacchi. Per tutte le rimanenti frazioni di rifiuti (vetro, organico e indifferenziato), la raccolta si manterrà stradale. L’unica evoluzione, in questo caso, sarà l’apertura dei contenitori dell’indifferenziato attraverso la Carta Smeraldo (fisica e virtuale).

Dove ritirare i kit

Chi non l’avesse ancora fatto è invitato a ritirare il proprio kit: fino a domenica 30 luglio compresa alle Case Smeraldo (via Montegrappa, 18 e via Unità d’Italia, 14), da lunedì 31 luglio all’interno dello Sportello del Cittadino di Via Unità d’Italia, fino al 2 settembre, con i seguenti giorni e orari di apertura:

Lunedì dalle 8,15 alle 12,15 e dalle 14,15 alle 17,45

Martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 08,15 alle 12,15

Giovedì dalle 8,15 alle 13,30 e dalle 14,15 alle 17,45

Chiusure estive: 12, 14, 15, 19 e 24 agosto

Il calendario della zona residenziale

I residenti della zona di Formigine interessata al nuovo servizio, dovranno, dalla prossima settimana, iniziare a seguire il nuovo calendario della raccolta porta a porta (zona residenziale verde), che prevede il ritiro martedì del sacco azzurro di carta/cartone e mercoledì del sacco giallo di plastica/lattine. Sempre mercoledì è pianificato il ritiro di carta/cartone per le utenze produttive e commerciali. Le esposizioni dei rifiuti dovranno essere sempre effettuate la sera prima del giorno di raccolta, indicativamente fra le 20 e la mezzanotte.

I canali di contatto del Gruppo Hera

Oltre alle Case Smeraldo (che da lunedì si trasferiscono ) per qualsiasi informazione rimangono sempre attivi i canali informativi del Gruppo Hera: il sito www.gruppohera.it (digitando Formigine come comune di residenza), il Servizio Clienti 800 999 500 (famiglie) e 800 999 700 (aziende) e l’app Il Rifiutologo, dove è possibile trovare in base all’indirizzo di residenza l’esatta modalità di servizio prevista.