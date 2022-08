Castelnuovo, completata la digitalizzazione di tutte le pratiche edilizie

Oltre 16 mila documenti digitalizzati per un totale di 130,25 metri lineari, 85 anni di pratiche rese in formato pdf in circa dieci mesi di lavoro. In queste settimane si sono conclusi i lavori di digitalizzazione dell’intero archivio documentale riguardante le opere edilizie sul territorio comunale di Castelnuovo Rangone dal 1937 ad oggi.

Gli oltre 16mila fascicoli sono stati scansionati in formato pdf/A – standard per l’archiviazione documentale –, mettendo così professionisti e cittadini nelle condizioni di ridurre i tempi per l’accesso agli atti, senza alcun aumento dei costi a carico dell’utente.