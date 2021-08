Digitalizzazione. Nuovi servizi online del Comune di Formigine per la gestione di IMU e TARI

Prosegue la digitalizzazione delle pratiche e dei servizi gestiti dal Comune di Formigine, con nuove possibilità di gestione da remoto, senza muoversi da casa e senza presentarsi di persona agli sportelli comunali.

E' quindi ora possibile inviare dichiarazioni e presentare richieste relative alla gestione delle pratiche riguardanti l’imposta IMU e la tassa Rifiuti TARI direttamente online, accedendo con il proprio SPID o CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi) al portale dei servizi online del Comune.

Se non si possiede SPID/CIE/CNS è possibile delegare un altro soggetto alla presentazione delle proprie dichiarazioni/istanze sul portale. Per quanto riguarda l’IMU i nuovi servizi disponibili online sono: presentazione di autocertificazioni per comodato, locazione a canone concordato, locazione a libero mercato, immobili inagibili, aliquota 7,6 per mille, cessazione locazione/comodato, richiesta di rimborso o comunicazione di compensazione, richiesta di rateizzazione di avvisi di accertamento, richiesta di riesame in autotutela di avvisi di accertamento, comunicazione di ravvedimento operoso.

Per quanto concerne la TARI invece, online si potranno effettuare le seguenti pratiche: presentazione dichiarazione di inizio/variazione/cessazione utenze domestiche o non domestiche, richiesta della riduzioni per utenze domestiche per compostaggio o ISEE, comunicazione della cessazione dell'agevolazione suddetta, richiesta di riduzioni per utenze non domestiche, richiesta di addebito in conto corrente - mandato SEPA, richiesta della ricezione dell'avviso di pagamento in formato elettronico, richiesta di rimborso/compensazione, richiedere la rateizzazione di avvisi di accertamento, richiedere il riesame in autotutela di avvisi di accertamento. Il contribuente, oltre a compilare le istanze suddette direttamente on line, potrà inviare direttamente, scaricare e stampare copia di quanto inviato e ricevere comunicazione di avvenuta protocollazione delle istanze. Inoltre è possibile sempre tramite il portale comunicare ed inviare ulteriori documenti richiesti all'Ufficio Tributi del Comune. Formigine è il primo comune dell'Unione del Distretto Ceramico a lanciare questo nuovo servizio, che sarà via via esteso a tutti i comuni dell’Unione. Il servizio è raggiungibile alla pagina online