Fotografia. La tenacia e la creatività di Simone premiate da Confcooperative Nazionale

Aida Coop Onlus di Modena è stata premiata ieri da Confcooperative Nazionale al concorso fotografico sulla “Giornata della sostenibilità cooperativa”. Si tratta dell'impresa avviata da Simone Soria, che ne è il presidente, un disabile tetraplegico capace di laurearsi in ingegneria informatica con 110 e lode, scrivendo tutto battendo un tasto della tastiera alla volta con il casco immortalato nell'immagine.

Una vera impresa, portata avanti con straordinaria tenacia per giorni, settimane, mesi, anni. Soria ha poi sviluppato un software innovativo per disabili, malati gravi e persone allettate, Face Mouse. Il programma è stato brevettato, scrivendo migliaia di righe di comando sempre usando quel casco che ora continua ad usare per lavorare e per aiutare il prossimo.

La fotografia vincente è stata scattata dal fotografo Raffaele Ambrosano. Alla notizia della premiazione questo è stato il discorso di Aida e il fotografo: “Siamo tutti felicissimi della vostra comunicazione che non possiamo nascondere, ci ha commossi. Io sono solo il fotografo, già, solo un fotografo e il merito della vincita va tutto al modello che si è prestato a farsi fotografare, l'ing. Simone Soria, tetraplegico dalla nascita, laureato in Ing Informatica con 110 e lode a Modena e Presidente della Coop Aida di Camposanto di Modena.”

“La sua missione è quella di aiutare tutte le persone che come lui hanno una vita differente dagli abili, persone diversamente abili, ma se non dai loro lo strumento giusto non potranno mai esprimere tutta la loro capacità anche sul mondo del lavoro. La missione di Simone Soria, perciò, consiste nel tirar fuori tutto ciò che le persone disabili nascondono e che spesso noi abili non siamo assolutamente in grado di vedere. Simone è in grado di vedere tutto ciò ed io ho ce l'ho messa tutta per spiegarlo in una fotografia”, ha concluso Ambrosano.