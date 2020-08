Dipendente comunale di Carpi positivo al Covid, nessuna conseguenza sugli uffici

L'Amministrazione Comunale di Carpi ha reso noto oggi che un proprio dipendente è risultato positivo al test del Covid-19: la persona, la cui attività non prevede rapporti con il pubblico, sta trascorrendo il periodo di isolamento a domicilio.

La situazione è costantemente seguita dal Servizio di igiene pubblica dell'Ausl, che sta tracciando – in collaborazione con il Comune – i contatti più stretti per avviare le procedure previste.

Al momento, non è stato chiesto all'Amministrazione di mettere in campo alcuna azione particolare: soltanto di continuare a rispettare le normali regole del distanziamento, dell’uso della mascherina, di lavarsi spesso le mani. I servizi del Comune sono quindi regolarmente aperti e in attività.