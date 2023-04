Its Maker, consegna dei diplomi a 170 ragazze e ragazzi. Il 94% è già occupato

"La consegna dei diplomi rappresenta sempre un momento molto significativo per la Fondazione Its Maker, per le tante imprese e per le istituzioni presenti: è proprio questa sinergia proficua tra istituzioni, mondo della formazione e imprese che permette ogni anno di far crescere ragazzi e ragazze capaci di affrontare le sfide che li attendono. Questa occasione rappresenta il culmine di un percorso biennale e il sapere che tutti i diplomati Its Maker lavorano, al netto di chi ha scelto di intraprendere un percorso universitario dopo aver conseguito il nostro diploma, è un motivo di grande orgoglio. E, come hanno sottolineato i ragazzi, si tratta di un lavoro di qualità".

Ormes Corradini, presidente di Fondazione Its Maker, ha commentato così la cerimonia di consegna dei diplomi per il biennio 2019/2020 che si è svolta al Mast di Bologna.

Si tratta di 170 diplomati (tra questi un disabile severo) dei corsi Its Maker di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Forlì e Fornovo, che lavorano già tutti: il tasso di occupazione è del 94%, chi non lavora appunto è iscritto a percorsi universitari, ma quel che è più importante è che il 64%, i due terzi, lavorano già a tempo indeterminato, una percentuale molto più alta rispetto a ragazzi della stessa età. Nel frattempo i corsi e le sedi Its Maker in regione sono aumentate, con l’ingresso di Piacenza, Rimini e Sassuolo e con il neonato corso di motorsport che si svolge tra Rimini e l’autodromo di Misano Adriatico.

Ospite della serata di consegna dei diplomi il fisico nucleare del CNR e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini, che ha incoraggiato i ragazzi e li ha incalzati con una testimonianza sulla conversione alla mobilità elettrica e sull'intelligenza artificiale, a dimostrazione del fatto che chi esce da Its Maker è preparato ad affrontare le sfide più attuali proposte dal mondo del lavoro.

Nel corso della serata sono intervenuti ex allievi, il direttore di Its Maker, Daniele Vacchi, Francesca Bergamini, dirigente Settore Educazione, istruzione, formazione, lavoro della Regione Emilia Romagna e diversi imprenditori che hanno certificato, una volta di più, l’importanza del percorso degli Its, che uniscono la formazione teorica a quella pratica e che attraverso gli stage in azienda (stage che per gli oltre 400 studenti Its Maker dell’anno scolastico in corso stanno iniziando proprio in queste settimane) preparano a entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale.