Direzione del Distretto di Castelfranco Emilia, incarico temporaneo alla dottoressa Federica Rolli

Da oggi, lunedì 28 novembre, Federica Rolli assume l’incarico di Direttrice facente funzione del Distretto sanitario di Castelfranco Emilia. In attesa dell’assegnazione definitiva che, come per tutti gli altri distretti, verrà definita tramite bando, Rolli prende il posto della Direttrice uscente Barbara Borelli, che per motivi personali lascia l’incarico e torna nello staff della Direzione Sanitaria dell’Azienda USL di Modena. La dottoressa Rolli continuerà al contempo a svolgere il ruolo di Direttrice delle Attività Sociosanitarie dell’Ausl, compito che ricopre da quasi tre anni.

Ferrarese di nascita, prima di giungere in Ausl Rolli lavorava nella città estense ricoprendo il ruolo di Dirigente Amministrativo dell’Azienda Servizi alla Persona (ASP), di cui è stata anche Direttrice Generale dal 2016 al 2019. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche all’Università di Bologna, ha perfezionato gli studi specializzandosi nel settore socio-sanitario, ambito in cui ha poi sommato diversi incarichi professionali.

L’Azienda USL di Modena ringrazia la dottoressa Rolli per la disponibilità ad assumere l’incarico; alla dottoressa Borelli la più sentita gratitudine della direzione aziendale, cui si uniscono i professionisti di Castelfranco Emilia, per il lavoro sul Distretto di questi due anni, sempre svolto con grande professionalità e dedizione, in particolare collaborando attivamente con le amministrazioni locali e col mondo del volontariato nella gestione dell’emergenza pandemica, nella promozione della salute e nell’innovazione e valorizzazione dei servizi sanitari presenti sul territorio. A lei l’augurio di proseguire proficuamente il suo servizio in Azienda USL di Modena.