Diritto allo studio: Unimore estende i servizi a sostegno di studenti e studentesse

A partire dall'11 luglio fino al 26 settembre 2023, presso gli InformaStudenti di Unimore, verranno attivati servizi di consulenza informativa dedicati a sostenere gli studenti nell'accesso a benefici e servizi per il Diritto allo Studio. Il servizio è organizzato in collaborazione con Er.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori), ente regionale incaricato di fornire assistenza e orientamento a tutti gli studenti universitari nell'ambito dei benefici previsti dalla legge.

Gli operatori di Er.GO saranno disponibili per fornire informazioni sui requisiti, le scadenze e la procedura per presentare la domanda di benefici online. In aggiunta al servizio Er.GO, sarà attivato uno spazio dedicato all'InfoGiovani\Eurodesk del Comune di Reggio Emilia, sportello informativo rivolto a giovani dai 14 ai 35 anni che si occupa di orientamento, formazione, lavoro, volontariato e tempo libero, mobilità internazionale ed eventi culturali.

La consulenza informativa Er.GO sarà disponibile a Modena, presso InformaStudenti, in via Università 4, ogni martedì, dalle 9:30 alle 13:30. La consulenza informativa Er.GO e la consulenza Infogiovani\Eurodesk saranno disponibili a Reggio Emilia presso InformaStudenti, in viale Allegri 15, ogni martedì, dalle 9:30 alle 13:30. Si segnala la chiusura estiva dello sportello Er.GO dal 7 al 18 agosto 2023 e dello sportello Infogiovani/Eurodesk dall’1 al 31 agosto.

Si ricorda che dal 4 luglio è stato pubblicato il Bando benefici 2023/2024, opportunità fondamentale per gli studenti che intendono usufruire dei servizi e delle agevolazioni previste per l'Anno Accademico 2023/2024. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito di Er.GO

Quest’anno gli Organi Accademici hanno deliberato l’innalzamento della fascia di esenzione ai fini della No Tax Area, portando il nuovo limite da 24.500 € a 27.000 €, ampliando, in questo modo, la platea di potenziali beneficiari.

Unimore, inoltre, offre una serie di servizi essenziali agli studenti, tra cui:

InformaStudenti: servizio di informazione orientativa a disposizione di chi vuole intraprendere gli studi universitari e definire il proprio progetto formativo. L'InformaStudenti offre consulenza informativa su corsi di studio, modalità e requisiti di accesso, diritto allo studio, procedure amministrative, agevolazioni e opportunità e attività e iniziative di orientamento.Il servizio sarà chiuso dal 14 al 18 agosto 2023; dal 7 al 11 agosto 2023 il ricevimento a sportello è sospeso. Rimangono attivi il ricevimento telefonico, videocall e il servizio mail.

Consulenza Orientativa: servizio offerto dall'Ufficio Orientamento allo Studio a supporto della fase di transizione che gli studenti affrontano nel delicato passaggio dalla scuola secondaria al momento dell'iscrizione a un Corso di Laurea. Questo servizio fornisce un approfondimento specifico su elementi chiave della scelta universitaria e professionale.

Servizio Accoglienza Studenti con disabilità e con DSA: servizio dedicato a garantire il diritto allo studio e pari opportunità di formazione e ricerca agli studenti con disabilità e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento. Il servizio offre supporti didattici, tutorati e altri servizi specifici.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Futuro studente (https://www.unimore.it/ futurostudente.html) e sulle sezioni dedicate alle immatricolazioni e all'offerta formativa.