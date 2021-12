Disabili e sport, ogni anno 200 persone seguite dalla Medicina dello Sport

Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata il giorno 3 dicembre dalle Nazioni Unite nel 1992, l’Azienda USL di Modena ricorda che il servizio Medicina dello Sport gestisce un ambulatorio dedicato all’attività motoria di persone con disabilità.

Attivo da circa 14 anni, l’ambulatorio è aperto due giorni alla settimana nella sede della Medicina dello Sport e offre alle persone con disabilità permanente (superiore al 33% indicata nella certificazione sanitaria) una visita gratuita e una consulenza sull’attività motoria più indicata.

Possono accedere all’ambulatorio sia sportivi iscritti presso società o enti di promozione (in questo caso, viene fatta una valutazione di idoneità allo svolgimento dell’attività) sia persone che non praticano abitualmente attività sportiva.

La persona disabile può contare su un’equipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, dietista, tecnici dell’attività motoria e coordinatore infermieristico e tecnico.

L’ambulatorio valuta circa 200 soggetti con disabilità ogni anno e l’attività è proseguita anche durante la pandemia, senza registrare una diminuzione degli accessi.

“Questa è una chiara dimostrazione della fondamentale importanza che lo sport e il movimento devono avere per tutti e soprattutto per chi, diversamente abile, trae vantaggio da una costante attività fisica per mantenere la migliore qualità di vita possibile in salute” sottolinea Gustavo Savino direttore del Servizio Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena

Per prenotare una visita presso l’ambulatorio Disabilità e attività motoria è possibile inviare una mail a disabilimsport@ausl.mo.it oppure telefonare al numero 059 2134288 (mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12).