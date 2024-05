Disabilità: a Modena siglato l'accordo sperimentale del Tavolo di Coordinamento

Mercoledì 22 maggio, presso la sede della Provincia di Modena, si è riunito il Tavolo di coordinamento sulla disabilità, che ha siglato un Accordo sperimentale di "ascolto, supporto e sostegno a favore delle persone con disabilità".

Questo accordo rappresenta un passo preliminare verso l'adozione di un Protocollo Interistituzionale.

Partecipanti e Obiettivi

Il Tavolo, che si riunirà con cadenza semestrale, ha visto la partecipazione di amministratori locali, rappresentanti delle istituzioni, dei settori dell'istruzione, della sanità e del lavoro, oltre a rappresentanti del volontariato. I firmatari dell'accordo includono la Prefettura di Modena, la Provincia di Modena, l’Arcidiocesi di Modena-Nonantola e il Centro di Servizio per il Volontariato di Modena.

Tra gli obiettivi principali del Tavolo, come delineato nell'accordo, vi sono:

Censire le esperienze esistenti sul territorio riguardanti diverse tipologie di disabilità.

Fungere da osservatorio per la raccolta delle istanze territoriali.

Identificare criticità e benefici per le persone con disabilità e le loro famiglie in ambito sanitario, scolastico, ricreativo e lavorativo.

Sperimentare progetti per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

Sostenere e valorizzare iniziative analoghe già avviate da terzi.

Condividere azioni e proposte per uniformare i servizi offerti alle persone con disabilità sul territorio.

Durante l'incontro, è stato sottolineato come in Italia vi siano circa 3,1 milioni di persone disabili, equivalenti al 5,2% della popolazione, secondo l'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità. Il 29% di queste persone vive da sola, il 27,4% con il coniuge, e il 16,2% con il coniuge e i figli. Questi dati evidenziano l'importanza strategica e sociale della disabilità in vari ambiti come scuola, sanità, tempo libero e lavoro.

Compiti e Ruoli dei Firmatari

La Prefettura di Modena avrà funzioni di indirizzo e coordinamento generale, convocando le riunioni del Tavolo insieme alla Provincia, che raccoglierà le istanze degli enti locali e si farà portavoce nelle sedi istituzionali. L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola apporterà contributi ed esperienze provenienti dalle parrocchie e dalle associazioni che operano nell'ambito della disabilità. Il Centro di Servizi per il Volontariato di Modena coinvolgerà le associazioni di volontariato e promozione sociale, segnalando buone prassi e offrendo servizi di comunicazione, promozione e formazione.

Il Tavolo di coordinamento sulla disabilità di Modena rappresenta un importante strumento per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Attraverso la collaborazione interistituzionale e il coinvolgimento delle realtà locali, l'accordo siglato il 22 maggio pone le basi per un futuro più inclusivo e attento alle esigenze delle persone con disabilità.