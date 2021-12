Prime ore della mattina difficili, poi torna la normalità nei Drive through

Nella giornata di oggi è migliorata sensibilmente la situazione nei Drive through della provincia di Modena. Le postazioni hanno chiuso l'attività nei normali orari, i disagi sono stati limitati alle prime ore del mattino. A Modena si sono verificate code e attese fino a 3 ore per chi si è recato molto presto in strada Minutara, ma con il passare dele ore la situazione si è decongestionata e veso le ore 11 la viabilità era regolare.

Le difficoltà legate al nuovo percorso delle auto, che ieri avevano contribuito a creare fraintendimenti, sono state risolte e già oggi il disagio sulla viabilità esterna è stato contenuto. Erano attive tre postazioni per i tamponi. Strada Minutara è stata chiusa al transito ad opera della Protezione Civile, riservando così il percorso di accesso all'Hub.

L'Ausl ricorda ancora che è tassativamente vietato il libero accesso: non sarà eseguito tampone a chi si presenta senza convocazione e gli utenti saranno rimandati a casa.

"In attesa delle nuove indicazioni del CTS in merito a tamponi, isolamenti e quarantene, l’Azienda sanitaria sta dispiegando tutte le risorse disponibili, compreso personale aggiuntivo, per la presa in carico di tutte le necessità legate all'emergenza covid e alla vaccinazione ma, come sta avvenendo nel resto del paese, i numeri così alti rendono difficoltoso lo svolgimento di tutte le operazioni - spiega l'Ausl - Consapevole dei disagi che potrebbero crearsi su alcuni fronti, l'Azienda, dopo la richiesta di personale aggiuntivo all'esercito, continua a lavorare per il reperimento di volontari per i punti vaccinali e i Drive through".

"Si rinnova l'invito ai cittadini a non aggredire verbalmente o fisicamente gli operatori che, anche nella giornata di oggi, sono stati oggetto di ingiurie e offese che non sono in alcun modo giustificabili".

Ricordiamo poi che da oggi l'esito positivo all'antigenico effettuato in farmacia o in altri laboratori accreditati è da considerarsi a tutti gli effetti una positività e il cittadino deve porsi in isolamento, senza necessità di eseguire un tampone presso il Drive through. questi cittadini riceveranno direttamente dall'Ausl la comunicazione per la compilazione del form dove indicare i propri contatti stretti conviventi.