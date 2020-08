Pronti i mille litri di disinfettanti per la sanità regionale prodotti a Formigine

Sono pronti i mille litri di disinfettante made in Emilia-Romagna, prodotti dal gruppo farmaceutico Opocrin di Formigine, in provincia di Modena. Che ora si appresta a distribuire gratuitamente il gel disinfettante agli enti pubblici impegnati nel contrasto al coronavirus, in particolare alle aziende sanitarie e alle case residenza per gli anziani dell'Emilia-Romagna.

Ad annunciarlo è l'agenzia regionale ambientale Arpae. Nel giugno scorso la Regione aveva messo a punto una procedura straordinaria, affidando proprio ad Arpae il compito di avviare collaborazioni tra pubblico e privato e di sovrintendere alla produzione e distribuzione dei liquidi igienizzanti, con la collaborazione anche dell'Ordine regionale dei farmacisti.

Dopo l'intesa con la Philip Morris, ricorda l'agenzia ambientale della Regione, la Opocrin è la seconda azienda emiliano-romagnola a essersi impegnata nella donazione di fornitura di gel disinfettante.

(DIRE)