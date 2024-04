Distretto di Vignola, a Spilamberto aprono le Palestre della memoria

Continua ad ampliarsi il progetto delle Palestre della Memoria, realtà di prevenzione attiva del decadimento cognitivo in cui, settimanalmente, gruppi di anziani svolgono esercizi di stimolazione delle funzioni cognitive supportati da volontari formati dalle neuropsicologhe del Centro Disturbi Cognitivi dell’Ausl di Modena.

Il percorso è cominciato anche nel Distretto vignolese con l’obiettivo – nel corso del 2024 – di avviare l’esperienza in più Comuni possibili. Dopo l’avvio nella città di Vignola nelle settimane scorse – tutti i giovedì dalle 14.30 alle 16.30 -, tocca adesso a Spilamberto con la partenza del progetto in programma tutti i sabati dalle 9.30 alle 11.30, con primo appuntamento il 27 aprile, presso lo Spazio Eventi Famigli in viale della Rimembranza 19.

A Spilamberto, le Palestre della Memoria possono contare sulla collaborazione e il coinvolgimento dei volontari della Croce Rossa, in particolare dell’area dell’Unione Terre di Castelli. All’inizio della prima lezione di sabato saranno presenti i rappresentanti Ausl e della stessa Croce Rossa, insieme agli altri sostenitori del progetto tra cui l’Amministrazione comunale, il Teatro di Comunità di Spilamberto Aps e l’associazione Isaaf di Spilamberto.

Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 11, al numero 378/3058892.

Il progetto è reso possibile dai tanti volontari - in questo caso della Croce Rossa - che svolgono attività con gli anziani dopo aver frequentato un corso di formazione tenuto dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze che supervisiona ogni palestra rendendosi sempre disponibile per gestire eventuali problematiche. L’età media dei volontari è di 68 anni, che con entusiasmo e impegno si mettono a disposizione per sostenere gli anziani e i ‘grandi’ anziani (età dai 70 ai 95 anni circa) che frequentano le palestre.