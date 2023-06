/ Via Pietro Giardini, 70

Distretto sanitario di Modena, nuova sede per l'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Il servizio si sposta dalla sede in via del Pozzo al Direzionale 70 in via Giardini. Il trasloco inizierà il 14 giugno.Trasloco anche per gli uffici amministrativi della Direzione distrettuale e della Direzione delle Cure primarie